На языке текста и рисунка Общество 10 января 2025 г. 0:00 113 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области В отечественной комикс-индустрии появляется все больше интересных проектов и новых авторов фото автора История в картинках В последние годы в стране наблюдается активный рост в сфере создания историй в картинках. Этот вид литературы считают неотъемлемой частью гик-культуры, охватившей весь мир. С каждым годом все большее число казахстанцев приобщается к этому движению. А импульс его развитию, безусловно, дают регулярные фестивали комиксов, проводимые в Астане и Алматы. Можно заметить, что большая часть работ отечественных комиксистов отличается своей тематической направленностью. В основном это проекты, базирующиеся на истории, легендах и эпосе Великой степи. Начало было положено несколько лет назад, когда после выпуска ряда альманахов с комиксами казахстанских авторов «KZ-comix» вышли в свет несколько самостоятельных журналов. К примеру, серия «Сказки» Артема Горчакова. В основу идеи лег один из традиционных видов развития сюжета в романах жанра фэнтези, когда группа друзей попадает в другой мир. В данном случае в сказочный, где они встречаются с разными персонажами казахских сказок. Другой проект – «Степь» Жениса Тасболатова – повествует о судьбе казахского народа во время нашествия джунгаров. Отдельным блоком можно выделить авторский проект Мадибека Мусабекова «Ермек батыр: легенда забытых времен», выпущенный в твердом переплете в двух томах. Сюжет рассказывает о приключениях героя, придуманного на основе существующих образов. Все действия происходят на фоне реальных исторических событий. По оценке специалистов, «Ермек батыр» стал первым отечественным комиксом, которым могут гордиться все казахстанцы. Его сравнивают с «Темной башней» по мотивам известного цикла романов Стивена Кинга. Серия комиксов под общим названием «Орда» Оразхана Жакупа и группы иллюстраторов является своего рода смесью жанров киберпанка и постапокалипсиса. История переносит читателя в будущее и рассказывает о жизни и быте после ядерной войны. В этом изменившемся до неузнаваемости мире правит безумец, решивший, что он является реинкарнацией самого Чингисхана. Читатели сравнивают его мир с антуражем игры Fallout или фильма «Безумный Макс», но с самобытной окраской, что, несомненно, делает его только интереснее. Так, на страницах произведения можно увидеть знакомых всем кочевников, но скачущих уже не по зеленой степи, а по ядерным пустошам. У издательства Khan Comics также вышли детские серии «Жетысу» и «Еркетай». Первая показывает приключения двух школьников, которые начинаются в современном Алматы, а затем переносятся в параллельный мир, населенный зооморфами. Несмотря на то что идея уже не нова, история получилась весьма увлекательной. Внимательный читатель заметит отсыл к всемирно известному циклу романов «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Вторая серия рассказывает о мальчике по имени Еркетай, мечтающем стать батыром, который вместе со своими друзьями по воле случая оказывается втянутым в древнюю борьбу духов весны и зимы. Обе серии комиксов напечатаны на казахском и русском языках. Такие разные и полезные Следует упомянуть, что издательство Khan Comics не стало останавливаться на достигнутом. Оно расширило линейку продуктов. В свет вышли отдельные проекты «Эргенекон», «Бастион», «Галстуки» и другие. Есть среди них и образовательные. Например, юным казахстанцам хорошо известен комикс «Физика». Это экшн-история, рассказывающая о детях, которые встречают на своем пути разные испытания. Ребята успешно проходят их только с помощью знаний физических законов. Похожий проект реализован по экономике. Кстати, творческому коллективу удалось выйти и на международный рынок. Часть тиража регулярно отправляется в Россию и Украину. Комикс «Еркетай» продается даже в Китае, где его, как и в двух других странах, оценили очень высоко. Возвращаясь к школьным дисциплинам, хотелось бы отметить работу педагога лицея «Білім-инновация» области Абай Жаскайрата Наубетова, который создал ряд комиксов и при их помощи смог привлечь внимание учеников к своему предмету. Год назад в Астане прошла презентация комикса «Мерген» об известном батыре Есекмергене, проект стал результатом знакомства через Интернет и впоследствии коллаборации двух творческих личностей. Сценаристом захватывающего сюжета о приключениях казахского воина выступил шымкентец Бек-Ата Даниял. Его задумку воплотила в жизнь столичная художница-самоучка Магира Тлеубердина, увлекающаяся цифровой иллюстрацией и 2D-анимацией. При создании графического произведения авторы работали с историческими книгами, где взяли информацию о том, как выглядели и чем жили средневековые воины. Все это легло в основу образов созданных персонажей. По сюжету главный герой возвращается домой с войны. Уставший от бесконечных сражений, он ищет мира и покоя. Но события разворачиваются так, что об этом ему остается лишь мечтать, потому что воин сталкивается с угрозой другого масштаба, носящей паранормальный характер. По словам сценариста, создавать историю о реально существовавшем человеке – большая ответственность, тем более если это батыр, поэтому авторы отнеслись к работе с особым трепетом и тщательно обдумали все до мелочей, чтобы не навредить памяти о народном герое. Примечательно, что это не первый проект Бек-Аты Данияла, созданный на базе казахского эпоса, легенд и мифов. Некоторые из них даже покорили зарубежную аудиторию из Великобритании, США, Индии и России. В их числе – «Воин-динозавр». Сценарист считает, что в Казахстане необходимо популяризировать комикс как жанр литературы. Ведь через него можно развивать культуру народа, продвигать идеи патриотизма, привлечь подрастающее поколение к чтению, и не только. А ведь Бек-Ата Даниял действительно прав. Известно, что, к примеру, французские комиксисты через этот жанр привлекают внимание общественности к социальным проблемам. В частности, поднимают вопрос интеграции людей с инвалидностью. В Казахстане предпринимались попытки сделать подобное. Так, несколько лет назад благодаря гранту одной из НПО вышла серия комиксов «Мой друг попал в беду» о проблеме наркомании среди молодежи. Что касается художницы Магиры Тлеубердиной, то она мечтает о том, чтобы в нашей стране была развита своя комикс-индустрия и у юных читателей стали любимыми и узнаваемыми не зарубежные, а отечественные герои. В 2023 году она смогла завершить линейку «Мерген». Магира считает, что этот проект стал большим достижением для Казахстана и показательным примером того, что можно сделать только вдвоем со сценаристом. Иллюстратор считает, что реализация этой идеи может стать большой наглядной мотивацией для тех, кто еще только думает заняться чем-то подобным и никак не решается сделать первый шаг. Недавно Магира Тлеубердина на своей странице в соцсети объявила о том, что после взятой паузы начинает работу над созданием онлайн-манги под названием «Ayaz apa». Между тем выходом на международный рынок может похвалиться и комикс Мадибека Мусабекова «Золотой воин» в жанре фэнтези, напечатанный московским издательством Bubble в 2022 году. Он стал настоящим прорывом в казахстанской комикс-индустрии. В основе сюжета – противостояние сакских племен, которые возглавила мудрая правительница Томирис, и персидской армии под командованием царя Кира. Но, как отметил сам автор, в целом его произведение – это не исторический роман, а лишь фантазия по мотивам средневековых сюжетов, которая не соответствует реалиям, хотя в рисованной истории и упоминаются на самом деле существовавшие этнонимы, такие как массагеты, тиграхауды, сарматы, хаомаварги и другие. Характерную черту фэнтези придало появление 13 мифических воинов, прототипом которых стал Золотой человек, а также бога Тенгри, его художник изобразил в виде петроглифического солнцеголового божества. – Идея комикса у меня появилась еще в старших классах. Но я долгое время не решался ее реализовать, так как, во-первых, очень многие в Казахстане так или иначе пытались сделать из Золотого человека казахского супергероя, а мне просто не хотелось повторяться. Во-вторых, и Томирис, и Золотой человек имеют очень значимую культурную ценность, и использовать эти образы – довольно большая ответственность, которую я на тот момент еще совсем «зеленый» художник просто не осмелился на себя взять. Но все эти годы сюжет, уже детально продуманный у меня в голове, не давал мне покоя, и в 2019 году я все-таки решился начать работу над ним, – рассказывает Мадибек Мусабеков, который имеет опыт работы в российском издательстве комиксов Bubble, а сегодня успешно сотрудничает со всемирно известной компанией Marvel. В 2021 году Фондом развития государственного языка созданы специальный сайт и мобильное приложение qazcomics, которые посвящены продвижению казахских легенд и эпоса через рисованные истории. На нем можно прочитать в онлайн-формате комиксы о Козы-Корпеше и Баян-Сулу, Жалантосе Бахадуре, Айше-биби, Кендебае, Ер Таргыне, Алпамыс-батыре и других героях народных сказаний. В прошлом году алматинец Ильяс Юсупжанов, также известный как Ильяс Юсуф, запустил проект «100 отечественных комиксов», в рамках которого вышел первый журнал о становлении казахского ханства «Керей и Жанибек». Казахстанцы очень тепло встретили инициативу молодого писателя, который уверен, что исторические факты в сочетании с художественным оформлением дадут возможность подрастающему поколению легче усвоить историю страны. В одном из своих интервью автор отметил, что визуализация – это лучший способ для молодежи получить знания. Комиксы, представляющие собой сочетание небольшого текста и картинки, легче для восприятия и запоминания. На фестивале Comic Con Astana 2024 была представлена серия комиксов о Шокане Уалиханове. В фэнтезийной графической истории он представлен как разведчик и исследователь, который путешествует вместе с современным мальчиком. Кроме того, в Кызылорде вышел в свет комикс о борьбе с кибербуллингом «Истории CyberCity» Софии Темирболат, в Усть-Каменогорске Асыл Сунгаткызы выпустила журналы «Алаш Көсемі» и «Ер Төстік». О взаимоотношениях школьников ученицей НИШ Дианой Акуал и ее друзьями в Актау был создан «Project47», а в Уральске напечатали комикс, направленный на популяризацию спорта среди молодежи. В Караганде несколько школьниц создали комиксы по истории Казахстана в стиле аниме. Их проект включает выпуск журнала «Казахское ханство», основанного на романе Ильяса Есенберлина «Кочевники». Между тем в Таразе презентовали первую комикс-книгу для незрячих и слабовидящих детей «Реинкарнация врача», написанную шрифтом Брайля. Автором проекта выступил волонтер Мухтарали Абуали, выигравший грант для реализации своей идеи. А кызылординка Айдана Едилбеккызы создала комикс по мотивам рассказа Жунуса Сахиева «Айдағы жасырынбақ», направленный на обучение казахскому языку и литературе при помощи искусственного интеллекта. Преимущества и трудности жанра Безусловно, это не полный список. Каждый год у казахстанских энтузиастов рождаются новые идеи и творческие работы. Специалисты прогнозируют большое будущее жанру комиксов в Казахстане. Если бы начинающие авторы получили поддержку со стороны государства и различных фондов, то это направление развивалось бы гораздо быстрее. Другой вопрос касается читательской аудитории. Многие в стране воспринимают комиксы как детские книжки с картинками. Хотя это далеко не так. Если посмотреть на комикс-индустрию в США, Японии, Китае, Южной Корее и европейских странах, то этот жанр является очень востребованным как среди детей, так и среди взрослых. В развитых государствах давно поняли, что комиксы имеют ряд преимуществ перед другими жанрами литературы, что делает их уникальным и эффективным способом передачи информации. В первую очередь они обладают визуальной привлекательностью. Сочетая текст с изображениями, комиксы являются более интерактивными и увлекательными для читателей. Во-вторых, графические рассказы доступны широкой аудитории. Благодаря сжатому повествованию и визуальной поддержке они подходят для всех возрастов и уровней грамотности. Комиксы способны привлечь даже тех, кто редко читает традиционную литературу. К тому же они могут передавать сложные идеи и темы (исторические события, философские концепции и научные открытия) через упрощенные визуальные элементы. Важно и то, что рисованные истории глубже воздействуют на эмоции читателей. И конечно, огромную роль играет гибкость формата. Комиксы могут охватывать разные жанры – от супергеройских приключений до исторических, научных и даже документальных историй, позволяя авторам экспериментировать с формой повествования, развивая уникальные сюжеты и подходы. #комиксы #комикс-индустрия #Khan Comics #KZ-comix