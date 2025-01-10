На языке текста и рисунка

История в картинках

В последние годы в стране наб­людается активный рост в сфере создания историй в картинках. Этот вид литературы считают неотъемлемой частью гик-культуры, охватившей весь мир. С каждым годом все большее чис­ло казахстанцев приобщается к этому движению. А импульс его развитию, безусловно, дают регулярные фестивали комиксов, проводимые в Астане и Алматы.

Можно заметить, что большая часть работ отечественных комиксистов отличается своей тематической направленностью. В основном это проекты, базирующиеся на истории, легендах и эпосе Великой степи. Начало было положено несколько лет назад, когда после выпуска ряда альманахов с комиксами казахстанских авторов «KZ-comix» вышли в свет несколько самостоя­тельных журналов.

К примеру, серия «Сказки» Артема Горчакова. В основу идеи лег один из традиционных видов развития сюжета в романах жанра фэнтези, когда группа друзей попадает в другой мир. В данном случае в сказочный, где они встречаются с разными персонажами казахских сказок. Другой проект – «Степь» Жениса Тасболатова – повествует о судьбе казахского народа во время нашествия джунгаров.

Отдельным блоком можно выделить авторский проект Мадибека Мусабекова «Ермек батыр: легенда забытых времен», выпущенный в твердом переплете в двух томах. Сюжет рассказывает о приключениях героя, придуманного на основе существующих образов. Все действия происходят на фоне реальных исторических событий. По оценке специалис­тов, «Ермек батыр» стал первым отечественным комиксом, которым могут гордиться все казахстанцы. Его сравнивают с «Темной башней» по мотивам известного цикла романов Стивена Кинга.

Серия комиксов под общим наз­ванием «Орда» Оразхана Жакупа и группы иллюстраторов является своего рода смесью жанров киберпанка и постапокалипсиса. История переносит читателя в будущее и рассказывает о жизни и быте после ядерной войны. В этом изменившемся до неузнаваемости мире правит безу­мец, решивший, что он является реин­карнацией самого Чингисхана. Читатели сравнивают его мир с антуражем игры Fallout или фильма «Безумный Макс», но с самобытной окраской, что, несомненно, делает его только интереснее. Так, на страницах произведения можно увидеть знакомых всем кочевников, но скачущих уже не по зеленой степи, а по ядерным пустошам.

У издательства Khan Comics также вышли детские серии «Жетысу» и «Еркетай». Первая показывает приключения двух школьников, которые начинаются в современном Алматы, а затем переносятся в параллельный мир, населенный зооморфами. Несмотря на то что идея уже не нова, история получилась весьма увлекательной. Внимательный читатель заметит отсыл к всемирно известному циклу романов «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Вторая серия рассказывает о мальчике по имени Еркетай, мечтающем стать батыром, который вместе со своими друзья­ми по воле случая оказывает­ся втянутым в древнюю борьбу духов весны и зимы. Обе серии комиксов напечатаны на казахском и русском языках.

Такие разные и полезные

Следует упомянуть, что издательство Khan Comics не стало останавливаться на достигнутом. Оно расширило линейку продуктов. В свет вышли отдельные проекты «Эргенекон», «Бастион», «Галстуки» и другие. Есть среди них и образовательные. Например, юным казахстанцам хорошо известен комикс «Физика». Это экшн-история, рассказывающая о детях, которые встречают на своем пути разные испытания. Ребята успешно проходят их только с помощью знаний физических законов. Похожий проект реализован по экономике.

Кстати, творческому коллективу удалось выйти и на международный рынок. Часть тиража регулярно отправляется в Россию и Украину. Комикс «Еркетай» продается даже в Китае, где его, как и в двух других странах, оценили очень высоко.

Возвращаясь к школьным дисциплинам, хотелось бы отметить работу педагога лицея «Білім-инновация» области Абай Жаскайрата Наубетова, который создал ряд комиксов и при их помощи смог привлечь внимание учеников к своему предмету.

Год назад в Астане прошла презентация комикса «Мерген» об известном батыре Есекмергене, проект стал результатом знакомства через Интернет и впоследствии коллаборации двух творческих личностей. Сценарис­том захватывающего сюжета о приключениях казахского воина выступил шымкентец Бек-Ата Даниял. Его задумку воплотила в жизнь столичная художница-самоучка Магира Тлеубердина, увлекающаяся цифровой иллюст­рацией и 2D-анимацией. При создании графического произведения авторы работали с историческими книгами, где взяли информацию о том, как выглядели и чем жили средневековые воины. Все это лег­ло в основу образов созданных персонажей. По сюжету главный герой возвращается домой с войны. Уставший от бесконечных сражений, он ищет мира и покоя. Но события разворачиваются так, что об этом ему остается лишь мечтать, потому что воин сталкивается с угрозой другого масштаба, носящей паранормальный характер.

По словам сценариста, создавать историю о реально сущест­вовавшем человеке – большая ответственность, тем более если это батыр, поэтому авторы отнес­лись к работе с особым трепетом и тщательно обдумали все до мелочей, чтобы не навредить памяти о народном герое. Примечательно, что это не первый проект Бек-Аты Данияла, созданный на базе казахского эпоса, легенд и мифов. Некоторые из них даже покорили зарубежную аудиторию из Великобритании, США, Индии и России. В их чис­ле – «Воин-динозавр». Сценарист считает, что в Казахстане необходимо популяризировать комикс как жанр литературы. Ведь через него можно развивать культуру народа, продвигать идеи патрио­тизма, привлечь подрас­тающее поколение к чтению, и не только.

А ведь Бек-Ата Даниял действительно прав. Известно, что, к примеру, французские комиксисты через этот жанр привлекают внимание общественности к социальным проблемам. В частности, поднимают вопрос интеграции людей с инвалидностью. В Казахстане предпринимались попытки сделать подобное. Так, несколько лет назад благодаря гранту одной из НПО вышла серия комиксов «Мой друг попал в беду» о проблеме наркомании среди молодежи.

Что касается художницы Магиры Тлеубердиной, то она мечтает о том, чтобы в нашей стране была развита своя комикс-индуст­рия и у юных читателей стали любимыми и узнаваемыми не зарубежные, а отечественные герои. В 2023 году она смогла завершить линейку «Мерген». Магира считает, что этот проект стал большим достижением для Казахстана и показательным примером того, что можно сделать только вдвоем со сценаристом. Иллюстратор считает, что реализация этой идеи может стать большой наг­лядной мотивацией для тех, кто еще только думает заняться чем-то подобным и никак не решается сделать первый шаг. Недавно Магира Тлеубердина на своей странице в соцсети объявила о том, что после взятой паузы начинает работу над созданием онлайн-манги под названием «Ayaz apa».

Между тем выходом на международный рынок может похвалиться и комикс Мадибека Мусабекова «Золотой воин» в жанре фэнтези, напечатанный московским издательством Bubble в 2022 году. Он стал настоящим прорывом в казахстанской комикс-индустрии. В основе сюжета – противостояние сакских племен, которые возглавила мудрая правительница Томирис, и персидской армии под командованием царя Кира. Но, как отметил сам автор, в целом его произведение – это не исторический роман, а лишь фантазия по мотивам средневековых сюжетов, которая не соответствует реалиям, хотя в рисованной истории и упоминаются на самом деле существовавшие этнонимы, такие как массагеты, тиграхауды, сарматы, хаомаварги и другие. Характерную черту фэнтези придало появление 13 мифических воинов, прототипом которых стал Золотой человек, а также бога Тенгри, его художник изобразил в виде петроглифичес­кого солнцеголового божества.

– Идея комикса у меня появилась еще в старших классах. Но я долгое время не решался ее реализовать, так как, во-первых, очень многие в Казахстане так или иначе пытались сделать из Золотого человека казахского супергероя, а мне просто не хотелось повторяться. Во-вторых, и Томирис, и Золотой человек имеют очень значимую культурную ценность, и использовать эти образы – довольно большая ответственность, которую я на тот момент еще совсем «зеленый» художник просто не осмелился на себя взять. Но все эти годы сюжет, уже детально продуманный у меня в голове, не давал мне покоя, и в 2019 году я все-таки решился начать работу над ним, – рассказывает Мадибек Мусабеков, который имеет опыт работы в российском издательстве комиксов Bubble, а сегодня успешно сотрудничает со всемирно известной компанией Marvel.

В 2021 году Фондом развития государственного языка созданы специальный сайт и мобильное приложение qazcomics, которые посвящены продвижению казахских легенд и эпоса через рисованные истории. На нем можно прочитать в онлайн-формате комиксы о Козы-Корпеше и Баян-Сулу, Жалантосе Бахадуре, Айше-биби, Кендебае, Ер Таргыне, Алпамыс-батыре и других героях народных сказаний.

В прошлом году алматинец Ильяс Юсупжанов, также известный как Ильяс Юсуф, запустил проект «100 отечественных комиксов», в рамках которого вышел первый журнал о становлении казахского ханства «Керей и Жанибек». Казахстанцы очень тепло встретили инициативу молодого писателя, который уверен, что исторические факты в сочетании с художественным оформлением дадут возможность подрастающему поколению легче усвоить историю страны. В одном из своих интервью автор отметил, что визуализация – это лучший способ для молодежи получить знания. Комиксы, представляющие собой сочетание небольшого текста и картинки, легче для восприятия и запоминания.

На фестивале Comic Con Astana 2024 была представлена серия комиксов о Шокане Уалиханове. В фэнтезийной графической истории он представлен как разведчик и исследователь, который путешествует вместе с современным мальчиком.

Кроме того, в Кызылорде вышел в свет комикс о борьбе с кибербуллингом «Истории CyberCity» Софии Темирболат, в Усть-Каменогорске Асыл Сунгаткызы выпус­тила журналы «Алаш Көсемі» и «Ер Төстік». О взаимоотношениях школьников ученицей НИШ Диа­ной Акуал и ее друзьями в Актау был создан «Project47», а в Уральске напечатали комикс, направленный на популяризацию спорта среди молодежи. В Караганде несколько школьниц создали комиксы по истории Казахстана в стиле аниме. Их проект включает выпуск журнала «Казахское ханство», основанного на романе Ильяса Есенберлина «Кочевники».

Между тем в Таразе презентовали первую комикс-книгу для незрячих и слабовидящих детей «Реинкарнация врача», написанную шрифтом Брайля. Автором проекта выступил волонтер Мухтарали Абуали, выигравший грант для реализации своей идеи. А кызылординка Айдана Едилбеккызы создала комикс по мотивам рассказа Жунуса Сахиева «Айдағы жасырынбақ», направленный на обучение казахскому языку и литературе при помощи искусственного интеллекта.

Преимущества

и трудности жанра

Безусловно, это не полный список. Каждый год у казахстанских энтузиастов рождаются новые идеи и творческие работы. Специалисты прогнозируют большое будущее жанру комиксов в Казахстане. Если бы начинающие авторы получили поддержку со стороны государства и различных фондов, то это направление развивалось бы гораздо быстрее.

Другой вопрос касается читательской аудитории. Многие в стране воспринимают комиксы как детские книжки с картинками. Хотя это далеко не так. Если посмотреть на комикс-индустрию в США, Японии, Китае, Южной Корее и европейских странах, то этот жанр является очень востребованным как среди детей, так и среди взрослых. В развитых государствах давно поняли, что комиксы имеют ряд преимуществ перед другими жанрами литературы, что делает их уникальным и эффективным способом передачи информации. В первую очередь они обладают визуальной привлекательностью. Сочетая текст с изображениями, комиксы являются более интерактивными и увлекательными для читателей. Во-вторых, графические рассказы доступны широкой аудитории. Благодаря сжатому повествованию и визуальной поддержке они подходят для всех возрастов и уровней грамотности. Комиксы способны привлечь даже тех, кто редко читает традиционную литературу. К тому же они могут передавать сложные идеи и темы (исторические события, философские концепции и научные открытия) через упрощенные визуальные элементы. Важно и то, что рисованные истории глубже воздействуют на эмоции читателей. И конечно, огромную роль играет гибкость формата. Комиксы могут охватывать разные жанры – от супергеройских приключений до исторических, научных и даже документальных историй, позволяя авторам экспериментировать с формой повест­вования, развивая уникальные сюжеты и подходы.