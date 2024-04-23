Паводки в Казахстане: Что происходит в регионах

О паводковой ситуации в стране доложил на заседании правительства вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По его словам, в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ликвидация паводков продолжается. На западе страны обстановка осложнилась на фоне сбросов воды из Ириклинского водохранилища (Россия) в реку Жайык.



В областях Абай, Ұлытау, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.



Вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов в зонах ЧС решаются оперативно. Это касается доставки питьевой воды, восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения.

Подтопленными остаются свыше 5-ти тысяч жилых домов, свыше 16 тысяч дач и одной тысячи дворовых территорий, 91 здание.

Были случаи, где спасателями приходилось спасать рожениц, все они благополучно доставлены в больницы. Не оставляли в беде и животных, которых бросили хозяева. Отдельные граждане не желали покидать свои дома, уходило много времени на переговоры и уговоры. В приоритете при спасении были люди с ограниченными возможностями, пожилые, женщины и дети.

Всего из зон подтопления было заблаговременно эвакуировано свыше 119 тысяч человек, из них более 44-х тысяч детей.