На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге

Всего от стихии в регионе пострадало 4600 домов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Вице-премьер Канат Бозумбаев, председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев, первый заместитель генерального директора АО «Верный Капитал» Даурен Утемуратов и генеральный директор АО «ТНК «Казхром» (группа компаний ERG) Сергей Прокопьев посетили Актюбинскую область.

По словам акима региона Асхата Шахарова, ситуация в области стабилизировалась, уровень воды в реках идет на спад. В Иргизском, Мугалжарском, Темирском, Уилском, Кобдинском, Айтекебийском районах и в Актобе пока сохраняется режим ЧС местного масштаба.

Всего от стихии пострадало 4600 жилищ. На сегодняшний день обследовано свыше 1 тыс. домов и дач, из них 641 объект не подлежит ремонту.

Холдинг BI Group уже приступает к строительству порядка 40 домов в Мугалжарском и Айтекебийском районах. Также компания выкупит для оставшихся без жилья 34 квартиры в Актобе. Работы планируется завершить в середине августа, до начала холодов. На эти цели компания выделила 2 млрд тенге.

«Всего на борьбу с последствиями паводков мы направляем 5 млрд тенге, из них 2 млрд – в Актюбинскую область», — рассказал Айдын Рахимбаев.

Вице-премьер Канат Бозумбаев во время встречи с населением подробно рассказал о ситуации в регионе, возмещении ущерба и восстановлении жилья.

Так, оперативная единовременная помощь в размере 100 МРП была оказана 2700 семьям на общую сумму 877 млн тенге. В рамках возмещения утраченного либо испорченного имущества 344 семьям выплачено 600 млн тенге. Остальным пострадавшим средства будут полностью выплачены в ближайшее время.

«На устранение ущерба, нанесенного паводками, в местном бюджете предусмотрено 7,8 млрд тенге. Однако кроме жилищного фонда, нам предстоит отремонтировать 136 км дорог, 15 мостов, 23 социальных объекта. На призыв о помощи откликнулись крупные предприниматели. Три компании мы закрепим за Актюбинской областью. Вместе BI Group, «Верный Капитал» и «Казхром» направляют в регион более 28 млрд тенге. Эти средства пойдут на строительство и покупку жилья, восстановление инфраструктуры. Для возведения жилья акиматом определены 26 подрядчиков, уже идет строительство 63 домов», — сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев.

Еще 1,5 млрд тенге на строительство 54 домов в Иргизском районе будет перечислено из фонда «Қазақстан халқына».