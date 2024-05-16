Начинается очередной этап приватизации

Как отмечено в преамбуле документа, он определяет дальнейшие правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в республике путем развития конкуренции, сокращения государственного учас­тия в экономике и снижения издержек бизнеса. Основными направлениями при этом определены неприкосновенность частной собственности, полноценная реализация принципов свободы частной предпринимательской деятельности, защита свободной конкуренции и, конечно, сокращение административных барьеров для доступа на рынки.

Большое значение отводится устранению искусственно созданных преимуществ для субъектов квазигосударственного сектора, а также проведению масштабного и ускоренного сокращения доли госсектора в экономике путем завершения процесса приватизации.

– Президент подписал масштабный Указ «О мерах по либерализации экономики», предусматривающий сокращение участия государства в экономике, в том числе путем приватизации объектов, но не бездумной, как это было после 2015 года, а на основании критериев, выработанных АЗРК, за счет более четкого управления «Самруком», в руках которого сосредоточены ключевые активы в логистике и добыче природных ископаемых, – комментирует депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов. – В свое время мы заигрались с огосударствлением экономики там, где это не нужно, с созданием целых цепочек получателей непродуктивных субсидий, которые нужны были либо для ренты, либо для «пожаротушения». Сейчас постепенно пойдет откат к базовому регулированию со стороны государства и созданию качественной инфраструктуры. Безусловно, государству не нужно выходить из активов вроде «Казатомпрома» или КМГ, но из секторов, где есть возможность освободить пространство для среднего бизнеса, собственник которого лично вовлечен в управление и настроен на эффективность, необходимо уходить.

По мнению эксперта, нужно сосредоточиться на ключевых вещах: государство призвано обеспечивать качественные и устойчивые правила игры, защищать права честного бизнеса и жестко администрировать налоги, в том числе следить за тем, как работают различные фискальные льготы.

– Бизнес получает рыночные условия, но у него есть взаимные обязательства, которые касаются соблюдения всех нормативов, особенно если это касается инф­раструктурных объектов, – отмечает Никита Шаталов.

До 1 июня 2024-го будет создан Национальный офис по приватизации, который станет принимать самое активное участие в ревизии всех государственных и квазигосударственных активов республиканского и местного уровней с последующей актуализацией единого публичного реестра учета государственного имущества.

Работу эту нужно завершить до конца года. Она включает в себя выработку критериев к государственным объектам, подлежащим обязательной приватизации, проведение анализа деятельности действующих гос­предприятий и юридических лиц, более 50% акций которых принадлежат государству, на предмет возможности и целесообразности передачи в конкурентную среду непрофильных активов с учетом региональной специфики.

В целях реализации основополагающих принципов свободы предпринимательства, в том числе за счет обеспечения невмешательства государственных и правоохранительных органов, на основании указа будет проведено совершенствование регуляторной политики. Например, дифференцированный подход по мерам принудительного взыс­кания налоговой задолженности. Поставлена задача внести в законодательство изменения, предусматривающие дальнейшую декриминализацию уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.

– Надо сказать, что декриминализации различных преступ­лений и в целом снижению репрессивности государства посвящена отдельная часть указа. В том числе есть отдельные части, запрещающие блокировку счетов бизнеса, если долг перед государством незначительный. Учитывая сложную ситуацию в государственных финансах, стоит сделать уплату налогов максимально удобной и прозрачной, чтобы потом не было никаких отговорок при уклонении, – комментирует Никита Шаталов. – И одна из важнейших час­тей указа касается использования средств Нацфонда. Теперь будет введен запрет на привлечение государственного финансирования из него на нерыночных (льготных) условиях для субъектов квазигосударственного сектора, за исключением проектов общестранового значения с получением в каж­дом случае прямого согласия Президента.

Понятно, говорит эксперт, что из-за этого будут бегать за «фишкой», но в любом случае придется доказывать отсутствие альтернатив, а это не так-то просто.

– Государство должно присутствовать там, где оно может создавать общественное благо и обеспечивать национальную безопасность. В современных условиях это все равно создает благодатные условия для этатизма, но текущий указ нап­равлен как раз на развитие средних компаний, которых нашей экономике не хватает и которые в перспективе могут вырасти в новую бизнес-элиту – социально ответственную, технологичную и конкурентную, – отмечает Никита Шаталов.