Надежный пропуск в мир предпринимательства

Льготные программы кредитования от Фонда «Даму» были и остаются надежным «пропуском» в бизнес для многих предприимчивых акмолинцев. С их помощью наращиваются мощности производств, открываются новые или создаются дополнительные рабочие места.

Возможность изучить «живые» бизнес-кейсы от успешных предпринимателей, ставших участниками программ Фонда «Даму», мне представилась в ходе очередного пресс-тура. Руководители предприятий поделились практическим опытом взаимодействия со структурой для получения льготных ставок, субсидирования или гарантирования кредитов.

ТОО «Гормолзавод» Кокшетау ведет свой отсчет с 1965 года. Предприятие, занимающееся переработкой молока, «дружит» с фондом с 2017 года. Благодаря государственным программам льготного финансирования товариществу удалось модернизировать оборудование, в результате улучшилось качество, увеличился ассортимент продукции. Сегодня известная за пределами региона компания гордится не только своим брендом – мороженым, оно производит целую линейку натуральных йогуртов, а также творог, кефир, ряженку, сливочное масло, различные сыры. К слову, этот ассортимент в скором времени дополнят сыры: плавленый и сулугуни.

В прошлом году «Даму» поддержало ТОО «Гормолзавод», которое получило финансирование в АО «Народный банк» для пополнения оборотных средств под 19,5% годовых. Фонд предоставил субсидирование ставки вознаграждения в рамках программы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы». Благодаря государственной программе предприятие оплачивает по кредиту только 6% годовых, разница субсидируется государством.

– Государство оказывает нам существенную помощь, – рассказал директор предприятия Ерсаин Жаксылыков. – Пользуясь льготными программами, мы имеем возможность модернизировать оборудование, обустраивать рабочие места, расширять ассортимент продукции, заявлять о себе на основных рынках страны.

Добавим, что в столице в настоящее время действуют восемь магазинов с узнаваемой продукцией ТОО «Гормолзавод». До конца нынешнего месяца откроются еще два. В Кокшетау у предприятия действуют 17 торговых павильонов.

Станция технического обслуживания Master drive открылась в Кокшетау в этом году как продолжение автокомплекса по ремонту автотехники. Для его строительства и приобретения оборудования супруги Дмитрий и Ирина Омельян взяли кредит в АО «Forte Bank» в 2021 году.

Кредит был просубсидирован «Даму» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». По словам Дмитрия Омельяна, расширение и развитие их семейного дела – реальное свидетельство эффективности госпрограмм поддержки предпринимательства. Фонд предлагает и оказывает малому и среднему бизнесу мощную поддержку, призывая воспользоваться льготной финансовой и нефинансовой помощью со стороны государства.

– Поддержка государства просто прекрасная, я всем друзьям и знакомым, которые собираются открывать свое дело или расширять бизнес, искренне советую обращаться в Фонд «Даму». Мы сами обратились и не жалеем, смогли обеспечить работой 36 человек. Процедура от рассмотрения заявки до получения займа заняла немного времени – пару-тройку месяцев, в итоге кредит в 70 миллионов тенге обошелся с учетом субсидирования банковской процентной ставки всего в 6% годовых. Единственное, что немного сдерживает рабочий процесс, – отсутствие хороших автоэлектриков. Ребята, что приходят к нам на работу по окончании технических колледжей, не обладают нужными нам знаниями. Приходится обучать их заново за свой счет, – сетует директор предприятия.

Более 20 лет действует на рынке Казахстана швейный цех «СВеГА»,­ специализирующийся на пошиве специальной одежды, униформы для медицинских учреждений и предприятий в сфере услуг. Руководитель компании Галина Плотникова – профессиональный технолог и конструктор швейных изделий – вместе с коллегами организовала в сентябре 2001 года швейное производство, арендуя помещение.

В 2020 году ИП «СВеГА» взяло кредит в рамках госпрограммы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017–2021 годы под 6% годовых в АО «АТФ Банк». На кредитные средства было обновлено швейное оборудование.

Более того, осенью 2022-го приобретено собственное помещение под швейный цех уже за счет кредитных средств АО «First Heartland Jusan Bank». Кредит был просубсидирован Фондом­ «Даму» в рамках программы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы». При этом ставка вознаграждения для предпринимателей­ упала с 19,5 до 6% годовых.

– В настоящее время у нас сформирована клиентская база, обслуживаем все медицинские учреждения области. Работаем по госзаказу. Коллектив у нас небольшой – семь человек, но все до одного – профессионалы своего дела. Долгое время приходилось арендовать помещения, переезжая из одного в другое. Благодаря государственной поддержке работаем в собственном помещении на новом оборудовании. Отремонтировали здание, с удовольствием занимаемся любимым делом. Когда возникает большой объем работ, приглашаем на помощь швей-надомниц, – рассказала Галина Плотникова.

И таких примеров успешного взаимодействия государства и бизнеса в регионе немало. Чис­ло их растет. Как отметила директор областного филиала АО «Фонд «Даму» Гульнара Альмуханова, с начала осуществления программ поддержки и развития бизнеса по такому инструменту, как «Субсидирование ставки вознаграждения» поддержано 3 809 предпринимательских проектов на сумму кредита 272,58 млрд тенге, по механизму «Гарантирование» – 1 892проекта.

В том числе в текущем году по программе «Субсидирование процентной ставки» поддержку получили 249 проектов предпринимателей на общую сумму 25,6 млрд тенге. Из них по программе «Гарантирование» поддержано 193 проекта на общую сумму 12,5 млрд тенге.