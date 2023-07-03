Накинула 38 млн тенге к зарплате: бухгалтера детсада в Жетысу подозревают в хищении

В Жетысуской области прокуроры выявили хищение 38 млн тенге в детском саду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

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«В Аксуском районе Жетысуской области бухгалтер детского сада подозревается в хищении 38 млн тенге бюджетных средств путем незаконной выплаты себе повышенной заработной платы.

Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов, где и вышла разница между положенной зарплатой и фактически выплаченной», – рассказали прокуроры.

Надзорный орган области начал досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи 189 – хищение в особо крупном размере.

Бухгалтеру грозит до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.