Налог на Google: сколько заплатили иностранные компании в казну РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2022 года в Казахстане был введён налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-компаний, известный как «налог на Google».

Это нововведение направлено на урегулирование налогообложения иностранных организаций, которые осуществляют электронную торговлю и предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам на территории Казахстана.

«На сегодня зарегистрировались 98 иностранных компаний, среди которых такие крупные международные игроки, как Alibaba, Aliexpress, Apple Google, Huawei, Netflix, Pinduoduo, Temu и другие. Сумма уплаченных налогов составила 70 миллиардов тенге. Для повышения эффективности контроля за деятельностью иностранных интернет-компаний в Налоговый кодекс Казахстана были внесены дополнительные изменения. В случае неисполнения обязательств по регистрации иностранных организаций предусмотрены меры, включая возможность блокировки их деятельности на территории Казахстана», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что введение и дальнейшее развитие «налога на Google» направлено на защиту интересов национальной экономики и создание справедливых условий для всех участников рынка.

Эти меры способствуют укреплению налоговой дисциплины и формированию прочной базы для устойчивого роста электронной торговли в Казахстане, создавая благоприятные условия для отечественных компаний и пользователей.