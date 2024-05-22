Нарушения на 747 млн тенге выявил госаудит в СПК «Каспий»

Экономика, Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Ревизионная комиссия по Мангистауской области провела проверку и выявила ряд нарушений в деятельности АО «СПК «Каспий», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату

Фото: Высшая аудиторская палата

«Государственный аудит эффективности СПК затронул период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. В результате установлены финансовые нарушения более чем на 747 млн тенге. Свыше 730 млн тенге из них подлежат восстановлению, а еще более 17 млн тенге – возмещению в бюджет.

Кроме того, выявлено неэффективное использование свыше 1,7 млрд тенге (в том числе активов на 456 млн тенге) и 13 процедурных нарушений. Упущенная выгода за этот период составила более 2,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.

В частности, СПК необоснованно использовала свыше 500 млн тенге на предоставление займов предпринимателям за счет средств, выделенных для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продукты. При этом непосредственная работа по стабилизации цен в регионе проводилась не в полном объеме. В частности, не закупались говядина, мясо курицы и сливочное масло.

В 2022-2023 годах СПК была запланирована реализация 18 инвестпроектов, 8 из которых не были запущены. В результате неэффективно израсходованы денежные средства и активы на общую сумму свыше 154 млн тенге. Так, не реализованы проекты по строительству солнечной электростанции мощностью 12 МВт, посадке виноградников, созданию мини-цеха по переработке рыбной продукции, открытию мукомольного цеха и т.д.

По итогам проведенного аудита выработаны соответствующие предписания по устранению выявленных нарушений.

В ведомстве напомнили, что такая проверка пройдет во всех социально-предпринимательских корпорациях после того, как были обнаружены недостатки в деятельности АО «СПК Туркестан».

 


 

 

#нарушения #госаудит #СПК #аудиторы

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