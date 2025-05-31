Фото: Акорда

«Сегодня мы уверенно идем вперед, претворяя в жизнь национальную стратегию, осуществляя масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана. Три года назад в результате общенационального референдума была обновлена Конституция, что заложило прочный фундамент для дальнейшего поступательного прогресса страны. Мы кардинально переформатировали политическую систему, усилив полномочия Парламента и подотчетность Правительства. Был создан Конституционный Суд, значительно расширены возможности для участия граждан в принятии государственных решений. Важным шагом, который повысил доверие общества к власти, стало введение прямой выборности сельских и районных акимов.

Проведены системные реформы для утверждения верховенства закона и порядка, защиты прав женщин и обеспечения безопасности детей. Парламент принял соответствующие законы на эту тему. Это лишь часть большой работы по всесторонней модернизации страны. Впереди еще большая работа. Самое главное, реформы изменили политический менталитет нашей нации.

Происходит обновление общественного сознания. Об этом ярко свидетельствует общенациональный проект «Таза Қазақстан», который получил всенародную поддержку и воспринят в качестве долгосрочной стратегии. Сегодня мы вместе строим справедливое государство и гармоничное общество, и каждый гражданин вносит свой вклад в это дело. Люди поверили в реальность перемен, став движущей силой созидательных преобразований", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в Казахстане формируется новая политическая и избирательная культура, при которой плюрализм мнений гармонично сочетается с единством целей и устремлений.

"Постепенно уходят в прошлое иждивенческие настроения и привычка к критиканству. Сегодня в почете трудолюбие, стремление к знаниям и прогрессу. Вышел на первый план принцип «Закон и Порядок». Другими словами, благодаря проводимым реформам обретает зримые очертания новое качество нашей нации. И мы продолжим вместе идти этой дорогой, укрепляя общенациональную идентичность и закаляя наше единство», - продолжил Глава государства.

В мероприятии приняла участие и молодежь, к которой обратился Президент.