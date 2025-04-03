Нацбанк предупредил казахстанцев о новых мошеннических схемах

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

В главном монетарном регуляторе страны просят граждан соблюдать меры предосторожности

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк предупредил о новых мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей в мессенджерах, сообщает Kazpravda.kz

Злоумышленники в мессенджерах используют поддельные аккаунты работников Нацбанка или иных государственных и правоохранительных органов, при этом для достоверности профиля используются изображения и эмблемы из общедоступных источников, в том числе размещенные на официальных ресурсах ведомств.

Правонарушители, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта.

Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код. Таким образом злоумышленники получаю доступ к аккаунту и блокируют пользователя.

Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

Дополнительно злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом в случае перехода пользователя по указанным ссылкам они получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным. 

«Нацбанк призывает граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.  Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального Банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Ранее Нацбанк обратил внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК.

 

#предупреждение #Нацбанк #мошенники #схемы

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