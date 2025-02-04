Мошенники выдают себя за инкассаторов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк обращает внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК, передает Kazpravda.kz

«В частности, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО «Служба инкассации BRINKS (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности», - рассказали в Нацбанке.

Там предупредили, что заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски. НБК призывает граждан и юридические лица быть бдительными и пользоваться услугами организаций, имеющих лицензию на осуществление услуг по инкассации.

«Для проверки наличия лицензии у конкретной организации, необходимо воспользоваться официальным реестром организаций, имеющих соответствующие лицензии. Реестр размещен на сайте НБК. В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК», – говорится в сообщении.

Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.