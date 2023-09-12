Назначен новый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК

Постановлением правительства РК Нурпеисов Ерлан Садкенулы назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Ерлан Нурпеисов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Алматинский технический институт МВД РК.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером отделения службы подготовки и пожаротушения, пожарной техники и средств связи отдела противопожарной охраны УВД.

В 1993-1997 годы – инженер, старший инженер отдела организации пожаротушения управления государственной противопожарной службы при УВД ВКО.

В 1997-2000 годы – старший инженер отдела материально-технического обеспечения государственной противопожарной службы ВКО.

В 2000-2002 годы – старший инженер отдела организации пожаротушения оперативного управления государственной противопожарной службы ВКО.

В 2002-2005 годы – главный специалист отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ оперативного управления главного управления государственной противопожарной службы ВКО.

В 2005-2006 годы – заместитель начальника управления по координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций ВКО.

В 2006-2007 годы – заместитель начальника департамента противопожарной службы ВКО.

В 2007-2012 годы – начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО.

В 2012-2018 годы – заместитель начальника ДЧС Алматы.

В 2018-2020 годы – начальник ДЧС Алматинской области.

С сентября 2020 года и по настоящее время занимал должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.