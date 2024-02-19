Не «кошмарить», а контролировать

Общество
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Андрей Кратенко

В 23 млрд тенге обошлись «непродуктивные расходы» бюджету Северо-Казахстанской области.

фото из архива "КП"

Приоритетные задачи по исполнению поручений Главы государства обсуждены на днях в ходе совещания в акимате области.

– Необходимо повысить эффективность бюджетной и налоговой политики, строго соблюдать финансовую дисцип­лину, – отметил аким региона Гауез Нурмухамбетов.

На «непродуктивные расходы» обратил внимание, выступая с докладом, заместитель акима области Канат Дузелбаев.

– В ходе исполнения бюджета бывают случаи затягивания строительства объектов, что приводит к их удорожанию, – сказал Канат Малгаждарович и привел пример со строительством общежития на 244 человека для специализированной школы-интерната олимпийского резерва в Петропавловске.

По его словам, продолжительность строительства, согласно первоначальной проектно-сметной документации, составляла восемь месяцев. Сумма договора до корректировки – 865,7 млн тенге, договор был заключен 26 мая 2021 года. Объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. После корректировки его стои­мость выросла до 1 079,7 млн тенге. Проект подорожал на 213,9 млн тенге.

Аналогичная история со строи­тельством физкультурно-­оздоровительного комплекса в селе Пресновка Жамбылского района. Стоимость проекта до корректировки – 330,1 млн тенге, его реализация началась в 2020 году. Предполагалось, что строительство закончится через восемь месяцев. В связи с невыполнением обязательств подрядчиком и последующими судебными процедурами срок завершения проекта увеличился.

Произошла корректировка сметной документации. Новая стоимость составила уже 508,6 млн тенге. Объект до сих пор не сдан, сумма удорожания составила 178,5 млн тенге.

Ведется также корректировка проектно-сметной документации по проекту «Строительство 27-квартирного жилого дома по ул. Мира, 115-а в городе Сергеевке района Шал акына СКО». Работы по проекту начались в 2021 году.

Его стоимость оценивалась в 338,9 млн тенге. Продолжительность строительства первоначально составляла шесть месяцев. Но до сих пор проект­но-сметная документация корректируется, хотя деньги из областного бюджета выделены полностью.

Дороже на 177,9 млн тенге вышло строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Саумалколь Айыртауского района. До корректировки стоимость проекта в ценах 2019 года составляла 353,6 млн тенге. Завершить его планировалось через пять месяцев. В связи с невыполнением обязательств подрядчиком судебными процедурами, расторжением договоров срок увеличился, произошла корректировка сметной документации. В итоге стоимость проекта составила 531,5 млн тенге. Правда, объект все же сдали в эксплуатацию.

– В целом, – констатировал заместитель акима области Канат Дузелбаев, – удорожание проектов составило более 23 миллиардов тенге, хотя эти деньги можно было направить на более важные цели…

– Администраторы теряют время, – сделал вывод аким области Гауез Нурмухамбетов, – своевременно не выставляют претензии, а потом «герои­чески» начинают корректировать бюджет. Заключили договор – с первого дня контролируйте! Ни в коем случае нельзя «кошмарить», нужно контролировать! Любая корректировка – это персональная ответственность руководителя, администратора бюджетных программ. Это ведь государственные деньги!

Увы, очень часто благие намерения омрачаются непродуктивными расходами бюджета. Время и деньги, словно песок текут сквозь пальцы. Общежития, физкультурные комплексы, жилые дома – каждый из этих проектов потребовал дополнительных расходов. Один за другим они становились символами потерянных возможностей. Сроки растягивались, сметы пересчитывались. Есть надежда, что урок будет усвоен…

#СКО #строительство #бюджет #сроки #расходы

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