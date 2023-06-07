Непонятно! Не определишь! Никак! – Годунова об исполнении бюджета

Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова в ходе рассмотрения в Мажилисе Парламента РК отчета Правительства об исполнении бюджета 2022 года заявила, что вся бюджетная система должна быть настроена на человека, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Наталья Годунова констатировала, что в планах развития министерств и их бюджетных программах практически нет конечных показателей, связанных с изменением качества жизни населения.

«Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи километров! А человеку от этого лучше жить стало?! Непонятно! Не определишь! Никак! Потому что условия задачи неправильно определены», – эмоционально высказалась глава ВАП.

Она напомнила, что по поручению главы государства реализуются целевые программы микрокредитования, субсидирования бизнеса, повышения доходов населения и другие, которые имеют конкретный положительный эффект.

«Но это ручное управление. А на человека должна быть настроена вся бюджетная система», – аргументировала Годунова.