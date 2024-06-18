Новая тарифная политика КТЖ может ущемить интересы отечественного товаропроизводителя

Экономика
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В НПП «Атамекен» состоялась встреча государственных органов, бизнеса с представителями АО «НК «КТЖ» и консультантами PWC, которых АО «НК «КТЖ» привлекло для разработки новой тарифной политики на услуги магистральных железодорожных сетей (МЖС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сотрудники АО «НК «КТЖ» представили бизнес-сообществу команду консультантов PWC, определенных по итогам конкурсных процедур для разработки методики раздельного учета доходов и расходов, тарифообразования на услуги МЖС и рекомендаций по формированию нормативной правовой базы.

НПП «Атамекен» и отраслевые ассоциации получили на рассмотрение Дорожную карту по разработке новой тарифной политики АО «НК «КТЖ» на услуги МЖС. 

В ходе обсуждения участники встречи отметили, что не получили аргументированных ответов относительно того, какие задачи  перед консультантами поставлены в техническом задании, и каким образом в нем отражены интересы национальной экономики.

При этом АО «НК «КТЖ» указало на острую необходимость разработки нового прейскуранта на услуги МЖС взамен действующего прейскуранта № 10-01, по которому будут осуществляться перевозки, как во внутриреспубликанском, так и в экспортном сообщениях без учета транзитных перевозок, а развитие инфраструктуры сети МЖС будет обеспечиваться за счет отечественных грузоотправителей.

В сообщении отмечается, что согласно данным министерства транспорта РК, по итогам 2023 года объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом в Казахстане увеличился практически на 20%, что оказывает дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру МЖС. 

«Поэтому подходы для формирования новой тарифной методологии должны учитывать не только экспортные, импортные и внутренние перевозки, но и транзитный потенциал национального оператора, который в настоящее время дерегулирован и занимает весомую и устойчивую долю в доходности АО «НК «КТЖ», - говорится в пресс-релизе.

В этой связи бизнес-сообществом было выражено единое мнение, что ключевым методологическим вопросом является то, что доходы АО «НК «КТЖ», как единого субъекта, на услуги МЖС должны формироваться по принципу «единой кассы», согласно рекомендации Всемирного банка, с учетом всех составляющих железнодорожных перевозок.

Также была высказана позиция о недопустимости отказа от дифференциации тарифов по родам грузов.

В мировой практике дифференцированное ценообразование по родам грузов применяется при любой модели рынка. Железнодорожный тариф всегда зависит от платежеспособного спроса. Дорогие (готовая продукция) и дешевые (сырье) грузы никогда не перевозятся по одинаковым тарифам.

В Казахстане железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры. В условиях отсутствия выхода к морю и недостаточного развития автомобильных дорог, тарифы на железнодорожные перевозки грузов оказывают решающее влияние на конкурентоспособность не только отраслей, но и экономики в целом.

«Совершенно очевидно, что последствия непродуманных, необъективных решений, принятых под влиянием национальной железнодорожной компании, без учета интересов потребителей будут крайне негативными для грузоотправителей и в конечном итоге для самой железной дороги.

Однако, в текущих условиях достижение баланса поставлено под угрозу. Разрушение тарифной структуры приведет к утрате конкурентоспособности казахстанских производителей, тем более в сегодняшней сложной геополитической ситуации», - говорится в сообщении.

Это существенно ослабит позиции казахстанских экспортеров на мировом рынке и дискриминирует их по сравнению с производителями других государств ЕАЭС.  Во всех странах ЕАЭС и соседних с РК странах существует дифференциация тарифов по родам грузов.

НПП выражает консолидированную позицию отрасли обрабатывающей промышленности, горно-металлургического комплекса и Агропромышленного комплекса против отмены дифференциации тарифов по родам грузов. В случае отмены дифференциации тарифов, имеются существенные риски многократного удорожания стоимости перевозки экспортной продукции, что поставит под угрозу стабильность отечественной экономики и приведет к крайне негативным социальным последствиям.

Также по итогам совещания принято решение о предоставлении АО «НК «КТЖ» Нацпалате предпринимателей «Атамекен» утвержденной редакции технического задания по данному проекту, презентации на следующей встрече всей команды проекта, их опыта в аналогичных проектах и видения по концепции новой тарифной методологии, а также направления НПП официальной позиции и предложений к ТЗ и Дорожной карте, высказанных на прошедшем совещании.

#КТЖ #бизнес #тарифы #железная дорога

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