В Атырау прошла торжественная церемония, на которой спасатели региона получили новую технику. Вручение специализированных автомобилей состоялось в рамках рабочей поездки министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В мероприятии также приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и ветераны гражданской защиты.

Передача техники стала важным шагом в реализации поручений Президента страны по укреплению материально-технического оснащения органов гражданской защиты. Новый автотранспорт будет обеспечивать безопасность населения в отдаленных сельских населенных пунктах в случае чрезвычайных ситуаций — от природных катастроф до техногенных аварий.

«Наша главная задача — сделать так, чтобы помощь всегда приходила вовремя, где бы она ни была нужна. Мы должны быть готовы к любым вызовам, и новая техника поможет нам оперативно реагировать на любые происшествия. Мы активно укомплектовываем сельские подразделения, чтобы обеспечить высокую готовность и эффективность в самых удаленных районах. И если на этой технике удастся спасти хотя бы одну жизнь, значит, она себя полностью оправдала», — подчеркнул Чингис Аринов.

Министр также выразил благодарность местным властям за активную поддержку в обновлении автопарка и развитии инфраструктуры ДЧС региона.

В рамках рабочей поездки также были обсуждены меры по дальнейшему укреплению технической оснащённости подразделений гражданской защиты. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры и подготовке кадров, что, в совокупности с обновлением техники, повысить общую готовность системы к реагированию на любые угрозы.