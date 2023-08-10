Новые комплексные подходы по развитию среднего бизнеса вырабатывают в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил о выработке новых комплексных подходов по развитию среднего предпринимательства путем совершенствования налогового законодательства, Предпринимательского кодекса, системы господдержки и других мер.

Казахстан нацелен на построение диверсифицированной экономики, основанной на устойчивом развивающемся предпринимательстве. При этом предполагается, что средний бизнес будет являться основным драйвером диверсификации, в связи с чем стратегическими документами страны предусмотрена задача по повышению доли среднего бизнеса в ВВП страны до 15% к 2025 году.

На совещании также обсуждены вопросы законодательного закрепления обязательного использования принципов открытого аукциона для доступа к основным факторам производства. На сегодня прорабатываются соответствующие подходы.