Новый глава МЧС обратился к казахстанцам

В непогоду в 11 регионах зарегистрированы факты аварийного отключения электроснабжения и срывы кровли. Восстановительные работы продолжаются. Такие данные за минувшие пару дней озвучил министр по ЧС Чингис Аринов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ortcom.kz

Фото: СЦК

В 13 регионах на автодорогах республиканского и областного значений были выставлены блокпосты и введены ограничения движения для всех видов транспорта.

По его словам, во главе с Республиканским оперативным штабом действуют региональные. На блок-постах приостановлено движение свыше 4 тысяч транспортных средств, в пунктах временного размещения находятся 1,1 тысяч человек. В целом 7-9 февраля в 12 регионах страны было приостановлено движение свыше 7 тысяч транспортных средств. В пунктах временного размещения находилось более 5 тысяч граждан.

- В эти же дни спасательными подразделениями по республике из снежных заносов спасены и эвакуированы 1426 граждан, вызволено 64 транспортных средства. Отдельно хочу отметить, что 7 февраля в сложной критической ситуации на автодорогах Актюбинской области оказались 357 граждан, в том числе 80 детей. Пострадавшим оперативно оказана аварийно-спасательная и медицинская помощь. Особая спасательная операция проведена по поиску женщины и ребёнка в Карагандинской области. 7 февраля днём вышли из дома и пропали. Поиски продолжались всю ночь. Утром пропавшие были найдены спасателями в степи в 6 км от населённого пункта, - рассказал генерал-лейтенант.

Он также добавил, что спасатели готовы всегда прийти на помощь, но и казахстанцы не должны рисковать собственной безопасностью.