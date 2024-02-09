Новый глава МЧС обратился к казахстанцам

Общество
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В непогоду в 11 регионах зарегистрированы факты аварийного отключения электроснабжения и срывы кровли. Восстановительные работы продолжаются. Такие данные за минувшие пару дней озвучил министр по ЧС Чингис Аринов, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на ortcom.kz

Фото: СЦК

В 13 регионах на автодорогах республиканского и областного значений были выставлены блокпосты и введены ограничения движения для всех видов транспорта.

По его словам, во главе с Республиканским оперативным штабом действуют региональные. На блок-постах приостановлено движение свыше 4 тысяч транспортных средств, в пунктах временного размещения находятся 1,1 тысяч человек. В целом 7-9 февраля в 12 регионах страны было приостановлено движение свыше 7 тысяч транспортных средств. В пунктах временного размещения находилось более 5 тысяч граждан.  

- В эти же дни спасательными подразделениями по республике из снежных заносов спасены и эвакуированы 1426 граждан, вызволено 64 транспортных средства. Отдельно хочу отметить, что 7 февраля в сложной критической ситуации на автодорогах Актюбинской области оказались 357 граждан, в том числе 80 детей. Пострадавшим оперативно оказана аварийно-спасательная и медицинская помощь. Особая спасательная операция проведена по поиску женщины и ребёнка в Карагандинской области. 7 февраля днём вышли из дома и пропали. Поиски продолжались всю ночь. Утром пропавшие были найдены спасателями в степи в 6 км от населённого пункта, - рассказал генерал-лейтенант. 

Он также добавил, что спасатели готовы всегда прийти на помощь, но и казахстанцы не должны рисковать собственной безопасностью. 

- Хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления 112, категорически призываю в период штормового предупреждения, при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населённых пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния. Наши спасатели готовы всегда исполнять свой служебный долг, но каждый человек должен строго соблюдать правила безопасности. Призываю каждого из вас соблюдать культуру безопасности, - резюмировал главный спасатель страны.

#МЧС #казахстанцы

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