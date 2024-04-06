О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС

Спасателями проводится мониторинг водоемов с помощью аэровизуального обследования , в некоторых регионах проводятся взрывные работы на реках, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Для предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Нура, Баксук, Сабыркожа, Тобол, Карасу, Тюнтюгур, Шарык.

С начала паводка в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 171 частных жилых домов и 179 дворовых территорий.

Откачана талая вода из 1 451 дома и 1 319 дворовых территорий. Спасено и эвакуировано 46 755 человек, из них 14 589 детей, отогнано 60 тыс. сельскохозяйственных животных. При этом воздушной авиацией эвакуировано 2 602 человек, из них 759 детей. В пунктах временного размещения находятся 12 541 человек, из них 6 439 детей. Откачано более 7 млн. м3 талой воды (за сутки 344 тыс. м3), проведена укладка более 900 тыс. мешкотар (за сутки 52 тыс) и 969 тыс. тонн инертного материала (за сутки 20 тыс тонн).

На телефоны «Горячей линии» поступило 902 звонка.

На контроле находится 86 размывов автодорог, из них 4 моста и 82 дорожного полотна, 114 переливов автодорог. Без транспортного сообщения 70 населенных пунктов, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 8,6 тыс. чел. и 1,7 тыс ед. техники, 411 водооткачивающих средств и 65 плавательных средств и 10 воздушных судов МЧС, МО, МВД, местных исполнительных органов, организаций.