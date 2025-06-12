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Казахстан рассматривает цифровую торговлю как стратегическое направление для развития экономики, диверсификации экспорта и интеграции в международные цепочки добавленной стоимости. Страна уверенно продвигается в направлении внедрения инновационных и безбумажных решений во внешнеторговых операциях. Об этом на Astana International Trade Forum сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

«Благодаря таким усилиям нам удалось добиться ощутимых результатов: например, дефицит торговли услугами был сокращён в два раза – с 3,65 млрд долларов США в 2016 году до 1,81 млрд в 2023 году. Эти цифры отражают конкретные достижения в развитии сервисной и цифровой экономики», – отметил Асет Нусупов.

Электронная торговля - один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Она открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, стимулирует трансграничную торговлю и ускоряет цифровую модернизацию торговой инфраструктуры. Сегодня около 30% населения планеты совершают покупки онлайн, а объем глобального рынка электронной коммерции в 2024 году оценивается в 6,3 трлн долларов США. В ближайшие годы он может достичь 8,3 трлн.

Казахстан также демонстрирует позитивную динамику. С 2020 года объемы электронной торговли в РК увеличились в 5 раз.

«По итогам 2024 года объемы электронной торговли составили около 3,2 трлн тенге, или 14,1% от общего объема розничной торговли. Потенциал для роста сохраняется, учитывая высокую цифровую доступность, развитый финтех и более 8 млн молодых активных пользователей. Ставим перед собой амбициозную цель – увеличить долю электронной торговли до 18,5% к 2029 году, что почти в три раза больше нынешнего уровня», – отметил Асет Нусупов.

Для достижения этих целей в марте текущего года утверждён План по развитию электронной торговли до 2027 года. В числе приоритетов — совершенствование законодательства, запуск образовательных программ, внедрение финансовых мер поддержки предпринимателей и развитие логистической инфраструктуры.

В рамках законодательных инициатив особое внимание уделяется защите прав потребителей – одной из наиболее уязвимых категорий. Формируются сбалансированные требования как к маркетплейсам, так и к продавцам, с зеркальным применением стандартов, действующих в офлайн-торговле.

Казахстан активно вовлечён в международную работу по развитию трансграничной электронной торговли.

«Развитие цифровой и электронной торговли — это не просто вопрос технологий. Это путь к устойчивому, инклюзивному и взаимосвязанному будущему, где ни одна страна не остаётся в стороне от глобальных процессов. Уверены, что наше сотрудничество в рамках таких международных площадок, а также обмен опытом и лучшими практиками станут прочной основой для построения более цифрового, интегрированного и устойчивого пространства в регионе», – отметил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

Управляющий директор по электронной коммерции и посылочному бизнесу в АО «Казпочта» Дамир Мейрамбеков поделился, что важно развивать инфраструктуру для быстрой доставки товаров и заказов.

Он подчеркнул, что «Казпочта» запустила автоматизированный комплекс сортировочных операций, что позволяет за день обрабатывать около 30 тысяч заказов, в год порядка 11 млн.

В ведомстве добавили, что в ходе Astana International Trade Forum был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) (Россия).