Одни воруют, другие глаза закрывают?

Из фонда оплаты труда педагогов путем приписок сотрудниками районного отдела образования было похищено полмиллиарда тенге. При этом руководители организаций образования якобы не замечали, что у них на балансе «мертвые души». Преступления финансового характера, в которых обвиняют руководителя и главного экономиста Жанакорганского районного отдела образования, сказались на карьерах директоров десятков школ в этом районе. К кому-то применили дисциплинарные меры взыскания, а некоторых уволили.

Напомним, в апреле текущего года сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в присвоении из фонда оплаты труда почти полумиллиарда тенге были задержаны руководитель и главный экономист Жанакорганского районного отдела образования, позже их с санкции суда взяли под арест.

– Задержанных подозревают в хищении 543 миллионов тенге бюджетных средств путем перечисления денег в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений, – сообщали тогда в Антикоре.

Как рассказал руководитель депар­тамента Агентства РК по противодейст­вию коррупции по Кызылординской области Ернар Макажанов, проведено расследование, дело направлено в суд. Результаты анализа финансового состоя­ния образовательной сферы в данном районе свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков – начиная от процедуры утверждения бюджетных заявок и заканчивая оплатой труда педагогов.

Обвиняемых в хищениях будут судить, а вот директоров жанакорганских школ, где работали «мертвые души», уже наказали.

– В отношении 29 директоров школ приняты дисциплинарные меры взыскания, семь освобождены от должности – рассказал на совещании по противодейст­вию коррупции в системе образования начальник областного управления образования Аскарбек Есжанов.

Кроме того, управлением, которое он возглавляет, разработан план по устранению коррупционных рисков и профилактике правонарушений в системе образования региона.