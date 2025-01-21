Около 2 млрд бюджетных тенге похитила ОПГ через госпрограмму «Сыбаға»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ сообщило о разоблачении в Туркестанской области организованной преступной группы, похитившей бюджетные 1,9 млрд тенге через фиктивные залоги в рамках программы «Сыбаға», передает Kazpravda.kz

Как выяснилось, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».

Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.

Подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.