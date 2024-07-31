Олимпиада в Париже: Головкин открыл соревновательный день в боксе

Бокс , Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Национального Олимпийского комитета Геннадий Головкин открыл соревновательный день в боксе на Олимпиаде в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Отмечается, что организаторы ОИ-2024 оказали честь прославленному казахстанскому спортсмену и выбрали его в качестве открывающего соревнования по боксу 31 июля. Геннадий Головкин трижды ударил об пол деревянным жезлом, что является возвещением о старте поединков.

Этот ритуал стал одним из главных нововведений на Олимпийских играх-2024. Организаторы объединили театр и спорт, отдавая дань уважения культурным традициям Франции. Церемония призвана создать связь между зрителями и спортсменами.

Помимо культурной составляющей, эта традиция взывает к важности уважения к выступлениям спортсменов. Три удара призваны напомнить зрителям, что каждое событие - это уникальное представление, заслуживающее внимания и уважения публики, и болельщикам на трибунах предлагается соблюсти минуту молчания в момент трех ударов, как в театре.

Церемония проводится перед началом каждого соревнования, пояснили в НОК.

 

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