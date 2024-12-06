Оплата за детсад в Астане не изменится в 2025 году
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Предполагается, что финансирование на 2025 год составляет 55 млрд тенге
Проект приказа об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Астаны на 2025 год опубликован на портале «Открытые НПА», передает Kazpravda.kz
Оплата за детей до 3 лет составит 19 700 тенге, до 6 лет – 20 800 тенге.
Сумма общего финансирования по госзаказу на 2025 год составит 55 млрд тенге.
Документ размещен для обсуждения до 23 декабря.