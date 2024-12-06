Оплата за детсад в Астане не изменится в 2025 году

Предполагается, что финансирование на 2025 год составляет 55 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект приказа об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Астаны на 2025 год опубликован на портале «Открытые НПА», передает Kazpravda.kz

Оплата за детей до 3 лет составит 19 700 тенге, до 6 лет – 20 800 тенге.

Сумма общего финансирования по госзаказу на 2025 год составит 55 млрд тенге.

Документ размещен для обсуждения до 23 декабря.