Токаев: Общая победа над природной стихией не за горами

Президент
55
Гульмира Кунапия
корреспондент

Масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры пройдет под личным контролем президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В период наводнения, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, укрепилось единство народа. Вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников.

«Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами», - сказал он.

По поручению главы государства восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод.

Президент отметил, что практически все дамбы и водохранилища страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов.

В концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

Он также сообщил, что будет обновлена техбаза МЧС, усилена его обеспеченность спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов.

По мнению главы государства, общая победа над природной стихией не за горами.

«После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся», – заключил Токаев. 

Он отметил, что государство принимает адресные меры поддержки граждан, пострадавшие получат единовременную выплату на семью, будет отремонтировано поврежденное жилье, построено новое вместо разрушенного.

Однако, как сказал президент, определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. 

«Граждане смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией. Вместе с тем решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи. Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование. Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован», – сообщил он.

Также за каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены. Пострадавшие от паводков граждане получат трехмесячную отсрочку по кредитам. При этом за просрочку платежей из-за паводков им не будут начисляться штрафы и пени. Кроме того, государство поддержит малый и средний бизнес, пострадавший от стихии, а также аграриев затопленных регионов.

Аграриям также будет оказана вся необходимая помощь для своевременного и успешного проведения посевной кампании.

«Еще раз повторюсь: никто не останется без поддержки в этот сложный момент, государство выполнит все свои обязательства», - сказал он.

Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры пройдет под личным контролем президента.

#Токаев #паводки #МЧС #города

Популярное

Все
Полицейский спас жизнь ребенку
Ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге ко Дню Победы в Алматинской области
У границы фуры ходят хмуро
Мирный атом может удовлетворить растущие потребности в электроэнергии
Лидеры более чем 30 стран призвали к скорейшему расширению сети АЭС
Закон дает хорошие возможности — эксперт
Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды
Взрывы утихли, но надолго ли?
Центральноазиатское направление остается приоритетом
Свет возвращается в села СКО
Жители Петропавловска возмущены планами точечной застройки
«Второй трек» дипломатии не пострадает
Вопросы защиты авторских прав обсудили в Астане
Женская сборная по стрельбе из лука впервые выиграла медаль Кубка мира
Неприглядные врата страны
Внеплановые проверки в школах и детсадах будут проходить без уведомления
Профессор Кулян Омарова спасла тысячи детских жизней
Паводки в Казахстане: в Костанайской области выплачивают компенсацию за погибший скот
Он шел на шаг впереди
Неделя «Жасыл аймақ» ознаменовалась высадкой Аллеи волонтеров
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

Акимам поручено заняться обустройством местных дорог - през…
«Села обретут совершенно новый облик»: Токаев о пострадавши…
Глава государства предупредил распространителей дезинформац…
Акимы будут проводить совещания по межэтнической ситуации -…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]