Токаев: Общая победа над природной стихией не за горами

Масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры пройдет под личным контролем президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В период наводнения, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, укрепилось единство народа. Вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников.

«Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами», - сказал он.

По поручению главы государства восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод.

Президент отметил, что практически все дамбы и водохранилища страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов.

В концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

Он также сообщил, что будет обновлена техбаза МЧС, усилена его обеспеченность спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов.

По мнению главы государства, общая победа над природной стихией не за горами.

«После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся», – заключил Токаев.

Он отметил, что государство принимает адресные меры поддержки граждан, пострадавшие получат единовременную выплату на семью, будет отремонтировано поврежденное жилье, построено новое вместо разрушенного.

Однако, как сказал президент, определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта.

«Граждане смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией. Вместе с тем решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи. Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование. Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован», – сообщил он.

Также за каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены. Пострадавшие от паводков граждане получат трехмесячную отсрочку по кредитам. При этом за просрочку платежей из-за паводков им не будут начисляться штрафы и пени. Кроме того, государство поддержит малый и средний бизнес, пострадавший от стихии, а также аграриев затопленных регионов.

Аграриям также будет оказана вся необходимая помощь для своевременного и успешного проведения посевной кампании.

«Еще раз повторюсь: никто не останется без поддержки в этот сложный момент, государство выполнит все свои обязательства», - сказал он.

Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры пройдет под личным контролем президента.