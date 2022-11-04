Особое искусство – всем радость подарить

Прошедший в Астане фестиваль с романтичным названием «Река жизни» объединил театральное действо,

выставки фотографий, картин и книг.

Праздник искусства был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией и организован Русским домом в Астане при поддержке Централизованной библиотечной системы и Союза художников столицы, Государственного русского драматического театра им. М. Горького, Костанайского областного историко-краеведческого музея и БЦ «Москва».

– Важно отметить, что инициаторами фестиваля выступили молодые казахстанцы – участники программы Россотрудничества «Новое поколение»», ‒ подчерк­нула директор Русского дома в Астане Ольга Филонова.

Открылась «Река жизни» выс­тавкой фотографа Николая Мохирева «Павлодар и павлодарцы». Уроженец Свердловской области, он приехал в Павлодар в конце 60-х годов ХХ века и мгновенно влюбился в город на Иртыше. Организовал здесь одну из первых фотокиностудий, вместе с Едыге Ниязовым основал и руководил легендарным фотоклубом «Орион».

В экспозиции представлены уникальные исторические хроники Павлодара и – одновременно – теплые воспоминания из детства и юности многих горожан. Нельзя не заметить, что фотопроект Николая Мохирева показывает, как строился и менялся не только город и люди в нем, но и вся страна.

О творчестве мастера рассказал известный павлодарский журналист Федор Ковалев. К сожалению, летописец Павлодара, чей вклад в сохранение истории и культурной памяти города земляки сопоставляют с вкладом самого Дмитрия Багаева (первого фотографа края), ушел из жизни 12 июля 2022 года, и это был Международный день фотографа… За свою жизнь Николай Николаевич организовал всего три персональные выставки. В столице Казахстана его фотографии представлены впервые.

В массовой библиотеке № 12 проходила книжная выставка «Незабываемые страницы казахстанских авторов», собравшая произведения современных авторов из Астаны, Акмолинской, Карагандинской областей, Восточного, Западного и Южного Казахстана. Книжный обзор для читателей провела сотрудник библиотеки Шынар Устенбекова.

Кстати, в день открытия все посетители библиотеки получили подарки от Централизованной библиотечной системы акимата столицы, театра им. М. Горького и Русского дома в Астане. Почетными гостями мероприятия стали академик, публицист-меж­дународник Бахыт Рустемов и поэтесса, глава поэтического клуба «Авангард» Дина Ораз. Чуть позже, на встрече со студентами Евразийского гуманитарного колледжа, они говорили о становлении независимого Казахстана, о современной литературе, читали свои стихи.

Запомнилась гостям фестиваля и проникновенная музыкально-поэтическая композиция «Крылатая исповедь вольных сердец» в исполнении артистов ГАРДТ им. М. Горького. Со сцены звучали народные песни и произведения прекрасных поэтов: Абая, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина, Низами, Алишера Навои, Расула Гамзатова. Их творчество объединяют любовь к своему народу, внимание к духовному миру человека, высокие идеалы и жизненные цели. А поэзия и музыка объединили артистов и зрителей, оказавшихся на одной лирической волне.

Завершала фестиваль экспозиция «Река жизни», знакомящая с творчеством известных костанайских художников Светланы и Дмитрия Шалуновых.

– Это семейная выставка – матери и сына, они в прошлом году отметили два юбилея – 70 и 50 лет. Символично, что корни семьи Шалуновых – из России, а родиной для них стал Казахстан, где они уже очень давно живут. Их работы отражают любовь к тому краю, в котором они состоя­лись как художники, – сказала организатор выставки, сотрудник Костанайского областного историко-краеведческого музея Сая Калинова.

Центральное место в экспозиции занимают наполненные светом и теплом живописные полотна Светланы Ивановны Шалуновой. «Солнечный павлин», «Поединок», «Это море», «Дракон», «Мелодия», «Рождение галактики», «Колыбельная», «Парящий орел»... Уроженка Ниж­него Тагила, она в юном возрас­те приехала в Казахстан и всем сердцем полюбила его. Сегодня в ее творческом арсенале важное место занимают удивительные по красоте работы из войлока – культового материала кочевых народов.

– Автор использует типичную технику казахского кошмоваляния, что дает работам совершенно новые художественные качества. Это уже не просто картина, а предмет декоративно-прикладного искусства: краски яркие, локальные, открытые, они временами «звучат» громко и, главное, несут в себе позитивный заряд. Валять кошму, перенести ее в рамку достаточно сложно. Светлана Ивановна умеет передать теплоту, яркость, мягкую уютную фактуру войлока. Ее работы всегда хочется потрогать, ведь это тактильный вид творчества. А что может быть теплее человеческих рук?.. – уверена искусствовед Мария Жумагулова.

Не остались без внимания и талантливые работы Дмитрия Шалунова – выпускника Копейского художественного училища, известного мастера графики и миниатюры, выполненной по дереву и металлу.