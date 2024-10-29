В ходе заседания в Мажилисе была рассмотрена деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям и его планы развития. Открывая заседание, депутат Едил Жанбыршин отметил, что ежегодные крупные чрезвычайные ситуации, в том числе лесные пожары и наводнения, показали наличие определенных вопросов в готовности государственных и местных исполнительных органов к катастрофам и бедствиям.

– Например, в этом году прои­зошло серьезное наводнение, которое затронуло половину регионов страны: затопило тысячи домов, смыло дороги и мосты. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии проблем в этой сфере, в том числе недостаточном алгоритме взаимодействия между госорганами, слабую материально-техническую базу соответствующих служб, – заявил глава профильного комитета.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, что в связи с переходом деятельности МЧС «от теории к практике» пересмотрены подходы к материально-техническому оснащению его подразделений, строительству пожарных частей.

– До конца года будут приобретены 728 единиц специальной автотехники, свыше 18 тысяч единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в рамках лизинга. При этом первостепенно распределим технику для нужд районных подразделений. Впервые планируется закуп четырех самолетов и семи вертолетов, а также двух противопожарных дронов, предназначенных для тушения высотных зданий, и 10 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга оперативной обстановки, – проинформировал Чингис Аринов.

Глава ведомства доложил, что сегодня по республике функционируют 432 пожарных подразделения, требуется строительство 121 пожарного депо. В августе в столице открыта уникальная в своем роде пожарная часть с общежитием, построенная по современным технологиям из быстровозводимых конструкций. Как сообщил министр, аналогичный «генокод строения» будет внедряться во всех регионах.

По поручению Главы государства образован Комитет предупреж­дения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, впервые созданы морское подразделение «Теңіз жасағы» и подразделение специального назначения «Айбат». Также пересмотрены подходы по обеспечению сейсмической безопасности. Отработана система оповещения и обучение населения действиям при землетрясениях. В Алматы создана южная база оперативного назначения «Алатау». На ее территории в случае разрушительного землетрясения будет развернут палаточный городок для пострадавших, площадка уже готова.

В этой связи мажилисмен Сергей Пономарев задал министру вопрос о местонахождении и оснащении базы, в том числе средствами защиты и жизнеобеспечения, продуктами питания и другими необходимыми вещами. Депутат уточнил, смогут ли в действительности люди воспользоваться ими в случае землетрясения.

– База «Алатау» расположена на 173 гектарах открытой земли в Турксибском районе. Есть подъездные пути, недалеко проложен железнодорожный путь. Кроме того, сейчас мы пересматриваем номенклатуру госматрезерва, там мы обязательно предусмотрим палатки, раскладушки, рюкзаки, которых раньше не было, и другое оснащение – все это позволит придать базе автономность, – пояснил Чингис Аринов.