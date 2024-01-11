От змей к лимонам

Салтанат занимается семейным бизнесом уже несколько лет. Идея выращивать лимоны пришла маме девушки Марияш Курбаниязовой, агроному по профессии, во время поездки в Узбекистан. Там почти во всех дворах есть лимонарий.

Шесть лет назад Марияш-апа открыла крестьянское хозяйство, установила теплицы на 40 сотках и посадила 100 саженцев лимона. Через два года она ушла из жизни, и теперь все хозяйство – 25 лимонных и 5 мандариновых деревьев – на плечах Салтанат.

– Чтобы не бросать на полпути мамин труд, решила продолжить и приумножить ее дело. В этом году осень выпала холодная, и я смогла собрать полторы тонны лимонов. За год цитрусовые могут давать плоды два раза, – говорит Салтанат Жубаева.

Лимоны в городе нарасхват, и в планах у предпринимательницы – поставлять свою продукцию по всему Казахстану.

Но не только этим известна Салтанат в городе. У нее, бухгалтера по профессии, необычное увлечение. Вот уже 10 лет она занимается уходом за змеями и даже танцует с ними восточные танцы.

– Это мой второй питон, зовут Графиня. Первая змея по кличке Джаванна умерла четыре года назад. Змеи – капризные создания, если вовремя не лечить, возможен такой исход, – рассказывает Салтанат.

Кстати, эту змею она купила за миллион тенге в Малайзии. А любовь к животным, как и к труду в крестьянском хозяйстве, привила мама.

– Она была очень спокойным человеком, любила животных. Я с раннего возраста занималась танцами. Мама мечтала увидеть меня на большой сцене. Когда она видела девушек, выступающих в цирке с разными животными, всегда ставила их в пример. На одном из таких цирковых представлений я увидела змей и влюбилась, – вспоминает Салтанат.

Танцевать с питоном женщину иногда приглашают друзья и знакомые на свои семейные торжества. Люди любят фото­графироваться с Графиней. Как говорит Салтанат, для нее это просто хобби.