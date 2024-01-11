От змей к лимонам

Общество
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Серик Кабдулов

Жительница Атырау Салтанат Жубаева вырастила и собрала на 40 сотках полторы тонны лимонов.

Фото из архива Салтанат Жубаевой

Салтанат занимается семейным бизнесом уже несколько лет. Идея выращивать лимоны пришла маме девушки Марияш Курбаниязовой, агроному по профессии, во время поездки в Узбекистан. Там почти во всех дворах есть лимонарий.

Шесть лет назад Марияш-апа открыла крестьянское хозяйство, установила теплицы на 40 сотках и посадила 100 саженцев лимона. Через два года она ушла из жизни, и теперь все хозяйство – 25 лимонных и 5 мандариновых деревьев – на плечах Салтанат.

– Чтобы не бросать на полпути мамин труд, решила продолжить и приумножить ее дело. В этом году осень выпала холодная, и я смогла собрать полторы тонны лимонов. За год цитрусовые могут давать плоды два раза, – говорит Салтанат Жубаева.

Лимоны в городе нарасхват, и в планах у предпринимательницы – поставлять свою продукцию по всему Казахстану.

Но не только этим известна Салтанат в городе. У нее, бухгалтера по профессии, необычное увлечение. Вот уже 10 лет она занимается уходом за змеями и даже танцует с ними восточные танцы.

– Это мой второй питон, зовут Графиня. Первая змея по кличке Джаванна умерла четыре года назад. Змеи – капризные создания, если вовремя не лечить, возможен такой исход, – рассказывает Салтанат.

Кстати, эту змею она купила за миллион тенге в Малайзии. А любовь к животным, как и к труду в крестьянском хозяйстве, привила мама.

– Она была очень спокойным человеком, любила животных. Я с раннего возраста занималась танцами. Мама мечтала увидеть меня на большой сцене. Когда она видела девушек, выступающих в цирке с разными животными, всегда ставила их в пример. На одном из таких цирковых представлений я увидела змей и влюбилась, – вспоминает Салтанат.

Танцевать с питоном женщину иногда приглашают друзья и знакомые на свои семейные торжества. Люди любят фото­графироваться с Графиней. Как говорит Салтанат, для нее это просто хобби.

#Атырау #бизнес #урожай #лимоны #Салтанат Жубаева

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