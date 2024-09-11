Палестина впервые заняла место среди государств на 79-й сессии ГА ООН

Теперь страна может включать своих представителей в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки и выступать с процедурными предложениями от лица группы стран

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

79-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Её кульминацией станет проведение недели высокого уровня, на которую приедут лидеры и главы МИД со всего мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечает телеканал, историческим моментом можно считать присутствие представителей Палестины, для которых в зале было предоставлено место рядом с государствами-членами организации. Это стало возможным благодаря резолюции Генассамблеи от 10 мая.

Теперь ближневосточное государство может включать своих представителей в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки, выступать с процедурными предложениями от лица группы стран.

Вместе с тем Палестина остается в статусе страны-наблюдателя и не имеет права голоса на заседаниях Генассамблеи.