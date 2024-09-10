79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинается в Нью-Йорке

В ходе сессии впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября.

В этом году в рамках ежегодной сессии также пройдет «Саммит будущего», по итогам которого должны быть утверждены «Пакт во имя будущего», Глобальный цифровой договор и «Декларация для будущих поколений». Мероприятие задумывалось с целью формирования нового международного консенсуса относительно того, как добиться лучшего настоящего и сберечь будущее. Он пройдет 22 и 23 сентября.

Семьдесят восьмая сессия запомнится, среди прочего, рядом документов и одиозных выступлений, среди которых – резолюция, рекомендующая Совбезу положительно пересмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН. В ходе рассмотрения того же документа тогдашний постпред Израиля при организации Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации.

Во вторник в рамках подходящей к концу 78-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего начнется новая, 79-я. Председатель 78-й сессии Деннис Фрэнсис, подводя итоги, отметил, что она была «действительно насыщенной». Новой сессией будет руководить экс-премьер Камеруна Филемон Янг.