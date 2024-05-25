Память о героях нужно сохранить Общество 25 мая 2024 г. 0:28 7 Игорь Прохоров Пилотный проект сайта https:⁄⁄batyrlargatagzym.kz был представлен Министерством культуры и информации в 2023 году и вызвал большой интерес у представителей гражданского общества. фото из архива "КП" – В этом году, объединив силы Комитета архивов, документации и книжного дела, областных государственных архивов и гражданского общества, мы собрали необходимую информацию, оцифровали ее для разработки портала, – говорит председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас. На портале в настоящее время содержатся сведения о более чем 577 тыс. казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны. Всего же в ряды Красной Армии в те годы из нашей республики были призваны 1 млн 200 тыс. человек. Известно, что более 600 тыс. из них погибли. Поэтому государственные органы, неправительственные организации, волонтеры, ветераны и их родственники будут и дальше пополнять портал необходимой информацией о других участниках войны, данных о которых очень мало или совсем нет. По словам Лимы Диас, для Казахстана чрезвычайно важна данная инициатива. Как отметил Глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы Великой Отечественной войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Важной частью работы портала является устранение белых пятен и восстановление исторической справедливости. Главная цель проекта – сделать информацию о героях доступной для всех. Организаторы проекта обращаются ко всем казахстанцам с просьбой поделиться с порталом фотографиями, любыми сведениями о своих родственниках и знакомых – участниках Великой Отечественной войны. Это поможет сохранить живую память о героях для будущих поколений. #проект #память #история #ВОВ #портал #Красная армия