Память о героях нужно сохранить

Общество
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Игорь Прохоров

Пилотный проект сайта https:⁄⁄batyrlargatagzym.kz был представлен Министерством культуры и информации в 2023 году и вызвал большой интерес у представителей гражданского общества.

фото из архива "КП"

– В этом году, объединив силы Комитета архивов, документации и книжного дела, областных государственных архивов и граж­данского общества, мы собрали необходимую информацию, оцифровали ее для разработки портала, – говорит председатель правления НАО «Центр поддерж­ки гражданских инициатив» Лима Диас.

На портале в настоящее время содержатся сведения о более чем 577 тыс. казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны. Всего же в ряды Крас­ной Армии в те годы из нашей респуб­лики были призваны 1 млн 200 тыс. человек.

Известно, что более 600 тыс. из них погибли. Поэтому государственные органы, неправительственные организации, волонтеры, ветераны и их родственники будут и дальше пополнять портал необходимой информацией о других участниках войны, данных о которых очень мало или совсем нет.

По словам Лимы Диас, для Казахстана чрезвычайно важна данная инициатива. Как отметил Глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы Великой Отечественной войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.

Важной частью работы портала является устранение белых пятен и восстановление исторической справедливости. Главная цель проекта – сделать информацию о героях доступной для всех. Организаторы проекта обращаются ко всем казахстанцам с просьбой поделиться с порталом фотографиями, любыми сведениями о своих родственниках и знакомых – участниках Великой Отечественной войны. Это поможет сохранить живую память о героях для будущих поколений.

#проект #память #история #ВОВ #портал #Красная армия

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