Память в музыке и в сердце

В преддверии празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице прошла концертная акция «Айбынды ардагерлер».

Духовой оркестр Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева акимата Нур-Султана и молодежь столицы на экскурсионном двухэтажном автобусе проехали по улицам города, останавливаясь у домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Каждый раз звучали поздравления, и музыканты исполняли военно-патриотические композиции.

– Мероприятие, можно сказать, стало традиционным, так как проходит четвертый год подряд. Ветераны нас уже знают, ждут… Этим концертом мы хотим выразить искреннюю благодарность тем, кто прошел через тяжелые испытания на фронте и в тылу, – отметил руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана Акулан Тастемир.

Программа концерта подготовлена специально для ветеранов, в нее вошли песни прошлых лет, которые отзываются в душе не только у очевидцев тех трагических событий, но и у каждого из нас.

– Мини-концерт состоит из всем известных произведений, которые тоже стали символом Победы: это «День Победы» Давида Тухманова, «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы, «Смуглянка», «Катюша» и другие. Их любят ветераны, прошедшие славный путь во имя победы, во имя нашей счастливой жизни. Репертуар мы постоянно обновляем, делаем инструментальные обработки специально для этого состава оркестра, – рассказал художественный руководитель духового оркестра Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Никита Почиталин.

Единственный духовой оркестр в городе всегда выступает на подобных мероприятиях, радует слушателей звучанием прекрасных инструментов: здесь тубы, кларнеты, корнеты, ударная секция, валторна, басы и, конечно же, баритон – король главных тем вальсов. В акции «Айбынды ардагерлер» приняли участие 18 музыкантов.

– Любое выступление для артиста – это всегда обмен энергетикой. Когда мы выступаем для ветеранов, очень волнуемся. Такие концерты – это наша память. Порой, когда музыканты играют и видят эмоции и реакцию ветеранов, невольно подступают слезы. Конечно, для нас это дорогие моменты в жизни, – признался Никита Почиталин.

Концерт, надо сказать, всегда становится музыкальным подарком не только для ветеранов, но и для многих жителей столицы: люди с интересом открывают окна в многоэтажках, собираются у подъездов, чтобы послушать пес­ни военных лет, сделать снимки на память. Кто-то тайком утирает слезу, кто-то «отстукивает» ритм, а маленькие дети, еще не понимая смысла происходящего, с интересом разглядывают медали на груди пожилых людей.

Слушая музыку, ветеран Великой Отечественной войны Жунисбек Каримов, для которого это утро торжественно началось с концерта прямо во дворе его дома, задумчиво смотрел как бы сквозь музыкантов, уйдя в собственные мысли или воспоминания. После он поблагодарил артистов и дал бата, пожелав счастья, достатка и процветания нашей стране и народу, но главное – чтобы не было войны.

– Отлично живу, не старею, а молодею, – пошутила ветеран Великой Отечественной войны Раиса Егоровна Сафоничева. Она тоже задумчиво слушала песни военных лет, сидя в кресле и тепло улыбаясь всем присутствующим. – Я ребят ждала, они ведь обещали приехать. Молодцы, спасибо им большое! У меня контузия была, толком не слышу, по губам читать пытаюсь. А вот музыку громко играли, все услышала, прочувствовала. Сердце замерло…

Всего оркестр посетил с концертом 12 ветеранов столицы. Это Джапаш Кашеков, Василий Сердюков, Владимир Дровосеков, Утюн Мустафин, Рзагул Байкешев, Иван Тютюн, Михаил Калинин, Елена Балкарова, Абдурахман Сафаров, Турусбек Садыков, Жунисбек Каримов и Раиса Сафоничева. Самым «молодым» из них – 96 лет, самому пожилому – Абдурахману Сафарову – 101 год, поэтому, отметили организаторы акции, так важно почаще их вспоминать и помогать всем, чем можно.

Поздравляли в этот день ветеранов столицы музыканты, представители акимата и волонтерских организаций, ученики Назарбаев Интеллектуальных школ, студенты вузов, игроки футбольного клуба «Астана», а также жители города.