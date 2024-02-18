Памятник коммунальной безответственности снесли в Экибастузе

Чиновники не смогли превратить техногенную проблему в достопримечательность, передает Kazpravda.kz
Нерукотворное ледовое чудо обнаружила вблизи Экибастуза, все оказалось прозаично: авария на водопроводе на морозе творит чудеса, сообщает inbusiness.kz.
В городском прокомментировали, что аварийный водопровод находится на балансе у горводоканала. После прорыва коммунальщики быстро устранили трещину. В текущем запланирована реализация проекта по реконструкции данного магистрального водовода. Реконструкция будет проводиться в летний период. Подрядная организация уже определена на конкурсной основе.
«При потеплении начнутся работы по реконструкции. А вот чтобы снести необычный коммунальный сюр, тепла дожиться не стали: его разрушили. Впрочем, те, кто не побоялся мороза, успели сделать на его фоне сэлфи», - говорится в публикации.