Памятник погибшим пожарным и лесникам открыли в области Абай

Он станет вечным символом мужества и преданности, напоминанием о тех, кто пожертвовал всем ради безопасности своего народа и защиты природы

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В области Абай состоялась церемония открытия памятника, посвященного пожарным и лесникам, отдавшим свою жизнь в борьбе с лесными пожарами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

На церемонии открытия присутствовали аким области Абай Нурлан Уранхаев, председатель облатного маслихата Куаныш Сулейменов, родные погибших работников лесного хозяйства, представители государственных органов и местная общественность. В честь героев также была проведена церемония возложения цветов.

Автором памятника стал Нурбол Калиев, скульптор, известный своими монументами исторических личностей. Восьмиметровый монумент, установленный на гранитном постаменте, увековечивает память храбрых лесников резервата «Семей Орманы». Памятник, выполненный из бронзы, украшен рельефами, запечатлевшими фигуры погибших — символ вечного признания их мужества и самоотверженности.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка жизнь человека, и о том, что мы должны беречь друг друга.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто ценою своей жизни самоотверженно исполнял свой профессиональный и человеческий долг. Приклоняя головы и отдавая дань уважения, мы открываем этот памятник – символ нашей глубочайшей скорби и безмерного уважения. Проявив мужество и героизм, наши земляки не дрогнули перед огненной стихией и сделали все возможное. Они верно служили своей стране, профессионально выполняли свою работу. Вечная память нашим героям, смело шагнувшим навстречу опасности, проявившим мужество и героизм, до конца оставшимся верным своему долгу и выбранной профессии», — отметил в своем выступлении глава региона Нурлан Уранхаев.

Также с речью выступили родственники погибших лесников. Арай Амирханова отметила, что памятник символизирует дань уважения героям.

«С момента тех трагических событий мы не перестаем ощущать поддержку со стороны государства. Каждый из нас понес невосполнимые утраты — кто-то потерял супруга, кто-то сына, кто-то брата или близкого человека. Однако это горе мы разделили вместе с народом. Мы получили всю необходимую помощь, за что выражаем искреннюю благодарность. Сегодня воздвигнут величественный памятник. Считаю, что это еще одно проявление уважения к тем, кого мы потеряли. Когда мы впервые встретились с Касым-Жомартом Кемелевичем, он сказал, что мы получим всю необходимую поддержку. Выражаю огромную благодарность нашему президенту», — сказала она.

Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, возле Камышенского лесничества в Бородулихинском районе.