Паводки: сотрудники «Атамекена» перечислили однодневную зарплату пострадавшим

Паводки
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Айман Аманжолова
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Предприниматели и рядовые граждане со всей страны направляют материальную помощь в Фонд «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве» для пострадавших от паводков бизнесменов

Фото: МЧС РК

Миссия Фонда – поддерживать малый и средний бизнес во время различных потрясений.

«Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве» создан по инициативе предпринимателей Алматы в январе 2022 года для помощи разграбленным и разрушенным субъектам бизнеса.

Однако, инициатива продолжает находить поддержку казахстанцев. В феврале 2023 года фонд собрал порядка 72,7 млн тенге для помощи пострадавшим от мощного землетрясения в Турции и Сирии, унесшего жизни более 50 тысяч человек.

Национальная палата предпринимателей не осталась в стороне и намерена поспособствовать реабилитации подтопленных предприятий. Принято единогласное решение направить однодневную заработную плату всех сотрудников организации на помощь бизнесменам, понесшим ущерб во время паводков.

Также, напомним, что при НПП «Атамекен» все так же действует call-центр 1432. Предприятия, пострадавшие в ходе паводков, могут позвонить в call-центр для получения консультационной помощи.

Реквизиты Фонда «Күшіміз Бірлікте»:

БИН 220140002583;
расчетный счет АО "Банк ЦентрКредит": KZ268562203115072353;
реквизиты АО "Банк ЦентрКредит":
БСК/БИК (SWIFT) KCJBKZKX
БСН/БИН 980741000260 КНП 119

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