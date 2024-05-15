Паводки в Казахстане: ущерб бизнеса подсчитали в Актюбинской области

Сумма предварительная, ещё будет неоднократно корректироваться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области из-за паводков понесли убытки 170 субъектов малого и среднего предпринимательства на предварительную сумму 2 990,5 млн тенге.

«В настоящее время комиссия осмотрела 49 объектов по городу Актобе. По результатам обхода пострадавших объектов, объем предварительного ущерба составил 1 183,2 млн тенге. Важно учитывать, что эта сумма ещё будет неоднократно корректироваться, все суммы являются предварительными. Реальный размер ущерба будет определен после проведения оценки», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, утверждаются новые законодательные правила для субъектов, относящихся к сельскохозяйственной отрасли.

Решение о компенсации принимается региональными комиссиями, созданными акиматами на местах. Заявления на компенсацию принимаются в срок до 30 ноября 2024 года.