Большая вода: спасено и эвакуировано более 7,7 тыс. человек

МЧС РК опубликовал информацию о паводковой ситуации на субботу, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

На контроле республиканского штаба находится семь областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская.

«В настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано более 6000 человек, 3000 единиц техники и 12 воздушных судов МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии», - говорится в сообщении.

С начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7 783 человека, из них - 2 800 детей. В пунктах временного размещения находится 3 131 человек, из них - 1093 детей.

Воздушными судами МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии спасено 644 человека, из них 236 - детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 3,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 300 тыс. мешкотар и 45 тонн инертного материала.