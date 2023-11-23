На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ

Для исключения необоснованных затрат государства АФМ мониторит строительство крупных объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства

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За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге.

Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге. Здесь разработчики завысили цены на электрические шкафы.

В другом случае в Астане скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу.

При обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры поселка Солнечный в Петропавловске пресечено завышение стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных денег.

Также с областными акиматами проводится работа по снижению госрасходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.

Так, в Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге.