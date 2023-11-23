На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ

Экономика, Общество
103
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Для исключения необоснованных затрат государства АФМ мониторит строительство крупных объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства

Фото: Kazpravda.kz

За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге.

Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге. Здесь разработчики завысили цены на электрические шкафы.

В другом случае в Астане скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу.

При обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры поселка Солнечный в Петропавловске пресечено завышение стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных денег. 

Также с областными акиматами проводится работа по снижению госрасходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.

Так, в Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге.

#АФМ #нарушения #строительство #бюджет

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Наркотики, которых не было
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Коррупционное поле чудес
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Строим дороги и аэропорты
Все поручения выполнены
Диплом не должен пылиться в углу
Фундамент будущего
Права банкрота
Бюрократия как камень преткновения
Капитаны хлебных полей
Детский лагерь в... сауне
Развивать книжную индустрию
Солдат пришел на помощь
Хранить традиции и чтить героев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстра…
На сколько вырастет зарплата работников водной сферы, сообщ…
Фундамент будущего
Все поручения выполнены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]