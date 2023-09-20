Пиковый наплыв саранчи ожидается в Казахстане в 2024 году

По данным МСХ, на выделенные для борьбы с вредителями в 2024 году 4,2 млрд тенге возможно обработать лишь половину от прогнозируемого объема.

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Под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина представители сельскохозяйственного и финансового блоков правительства, акиматов обсудили ситуацию с подготовительными работами по предотвращению распространения саранчи в следующем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По данным Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Последний раз рост кривой динамики пришелся на 2014 год, после чего область распространения вредителей начала неуклонно сокращаться, а с 2021 года опять устремилась вверх.

В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

По данным вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека, на выделенные в 2024 году средства в размере 4,2 млрд тенге возможно обработать лишь половину от прогнозируемого объема. Увеличение прогнозируемого объема площади распространения саранчовых вредителей также потребует большего количества специальной опрыскивающей техники. С учетом имеющихся запасов пестицидов необходимо выделить дополнительные средства.

«Подготовку к борьбе с распространением саранчи надо начинать сейчас, чтобы весной уже не было поздно. Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить качественную подготовку к проведению защитных мероприятий против саранчовых, включая своевременное проведение госзакупок. А Министерству финансов и акиматам – выделить дополнительные финансовые средства для организации защитных мероприятий», — подытожил Серик Жумангарин.