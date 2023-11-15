Платят дважды за одну услугу

Общество
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Флора Левина

Акима Бородулихинского сельского округа привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5,4 млн тенге.

фото из архива "КП"

Как сообщили в прокуратуре, выявлено 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на сумму 270 млн тенге.

Но это не единственный случай неправильного использования бюджетных средств. В районном центре Бородулихинского района – селе Бородулиха, надзорным органом выявлен факт хищения бюджетных средств. Здесь умудрились дважды оплатить работу за текущий ремонт парка.

По сведениям прокуратуры, в первый раз подрядной организации было оплачено 9,1 млн тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил. Расследованием занялся департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай.

#нарушения #прокуратура #аким #госзакупки #бюджет #Бородулиха

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