Площадь пожара в горах Жамбылской области достигла 300 га

В Жамбылской области продолжают тушить пожар в лесничестве в горной местности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото пресс-службы МЧС РК

Напомним, сухая трава в горной местности в Меркенском учреждении по охране лесов и животного мира (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 кварталы) в 20 км от села Актоган Меркенского района загорелась 2 августа.

Если вчера предварительная площадь пожара составляла 200 га, то сегодня, по информации лесхоза, – уже 300 га.

По информации ДЧС, тушат пожар 260 человек и 36 единиц техники лесного хозяйства, Казавиалесоохраны, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области.

С воздуха на очаги загорания сброшено около 19,5 тонны воды.

Тушение осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.

Вертолет МЧС проводит аэровизуальное обследование.