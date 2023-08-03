Горная местность горит в Жамбылской области

Фото пресс-службы МЧС РК

Со 2 августа на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности тушат возгорание сухой травы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщается, что на самолете Казавиалесохраны Ан-2 с водозаборным устройством объемом 1,5 тонны проводился аэровизуальный облет и тушение, осуществлено 11 сбросов воды (около 16,5 тонн). Вертолетом ЕС-145 АО «Казавиаспас» МЧС РК проводится аэровизуальное обследование. Предварительная площадь пожара составляет 200 га.

«Тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, Казлесавиаохрана, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человек, 24 единиц техники, 2 самолета и 1 вертолет», – рассказали в министерстве.