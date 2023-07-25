По словам заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Рафика Абуова, всего в области насчитывается 153 села, в которых проживает 300,3 тыс. человек. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» отобрано 93 села с потенциалом развития.

В 2019–2022 годах на средства, выделенные из государственного бюджета, в 40 селах реализован 41 проект на 24 млрд тенге. Это позволило построить, реконструировать и отремонтировать 15 объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 20 объектов социальной инфраструктуры в образовании, здравоохранении, спорте и 6 объектов транспортной инфраструктуры – в первую очередь это внутрипоселковые дороги.

В акимате пояснили, что в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в области было создано около 800 новых рабочих мест.