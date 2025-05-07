Почти 10 тысяч бизнес-инициатив поддержат в 2025 году

Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Для расширения доступа бизнеса к льготному финансированию Министерство национальной экономики РК запустило два новых инструмента поддержки на базе Фонда «Даму», передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они позволяют компаниям любого масштаба - от малого до крупного - привлекать финансирование даже при отсутствии достаточного залога.

Первое направление рассчитано на масштабные проекты стоимостью от 7 млрд тенге. Охватывает ключевые отрасли экономики, включая промышленность, энергетику, инфраструктуру и экспорт. Государство предоставляет гарантию по займам, что снижает риски для банков и делает кредитование бизнеса более доступным.

Второе направление нацелено на малые и средние предприятия. Распространяется на проекты стоимостью до 7 млрд тенге и помогает предпринимателям без залога получить необходимое финансирование. На сегодняшний день подписаны соглашения с пятью банками, еще два находятся в процессе. Работа по расширению перечня партнеров продолжается.

Программа уже показала первые результаты: поддержано 34 проекта на общую сумму 3,3 млрд тенге. Гарантии оформляются всего за два рабочих дня по упрощенной процедуре. Получатели - представители различных сфер: от производства и транспорта до образования.

До конца 2025 года планируется поддержать 10 тысяч проектов, а к 2028 году объем гарантийного портфеля достигнет 1,4 трлн тенге. Это обеспечит ежегодную поддержку более 50 тысяч бизнес-инициатив.

На сегодняшний день партнерами фонда Даму являются банки Банк Центр Кредит, Halyk Bank, Freedom Bank, Fortebank, Bank RBK, Bereke Bank и Казахстан–Зираат Интернешнл Банк. Предприниматели могут получить гарантию фонда до 85% от суммы кредита, что делает займы значительно доступнее.

Новые механизмы - это вклад в развитие устойчивой финансовой инфраструктуры, снижение рисков для банков и расширение возможностей для роста отечественного бизнеса.

Напомним, данные инициативы реализуются в рамках мер по ускорению экономического роста. Как сообщалось ранее, в 2025 году запланировано увеличение капитала холдинга «Байтерек» на 1 трлн тенге. Это позволит привлечь финансирование в объеме до 8 трлн тенге и направить его на запуск новых проектов, расширение производственных мощностей и создание высокопроизводительных рабочих мест.

#экономика #банк #поддержка #бизнес

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