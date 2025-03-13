Почти 30 тысяч человек переехало в Казахстан на ПМЖ за год

По сравнению с 2023 годом число прибывших в РК увеличилось на 15,3%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, число выбывших из страны — 12 732, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Сальдо миграции составило 16 550 человек. Таким образом, второй год подряд отмечается положительное сальдо во внешней миграции.

Доля прибывших из стран СНГ составила 81,6%.

Отмечается, что прибывшие из зарубежья для постоянного проживания в основном выбирали город Алматы (6 260 человек), Алматинскую (4 788) и Мангистаускую (3 680) области.