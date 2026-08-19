В Казахстане за семь месяцев объем строительных работ вырос на 15,3%

В январе-июле 2026 года объем строительных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15,3% и составил 5 061,1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

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По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-июль 2026-го года наибольшую долю занимают работы по строительству автомобильных, железнодорожных дорог и метро (24,7%), нежилых зданий (21,4% к общему объему) и жилых зданий (13,4%).

Отметим, что от общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями - 90,1%, иностранными - 9,2% и государственными - 0,7%.

В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в области Ұлытау (в 3 раза), Кызылординской (на 34,9%), Павлодарской (на 32%), Атырауской (на 27,9%), Туркестанской (на 25,7%), Восточно-Казахстанской (на 24,5%), Абай (на 23,1%), Костанайской (на 22,3%), Западно-Казахстанской (на 17,3%) и Жамбылской областях (на14,7%), в городе Алматы (на 23,3%).

В январе-июле общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 12339 тыс. кв. м.

Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-июлем 2025-го года на 3,9% и составила 9746 тыс. кв.м., из них 6546,4 тыс.кв.м. - многоквартирных и 3157,9 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 9289,5 тыс.кв.м. или 95,3% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 3321,3 тыс.кв.м.

В сфере образования и здравоохранения в январе-июле 2026 года введены в эксплуатацию 32 общеобразовательные школы на 18090 ученических мест, 32 дошкольные организации на 4207 мести 6 амбулаторно-поликлинических организаций на 198 посещений в смену, а также введена пристройка к больнице на 120 коек.