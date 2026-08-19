В Казахстане за семь месяцев объем строительных работ вырос на 15,3%

Статистика

В январе-июле 2026 года объем строительных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15,3% и составил 5 061,1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz

По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-июль 2026-го года наибольшую долю занимают работы по строительству автомобильных, железнодорожных дорог и метро (24,7%), нежилых зданий (21,4% к общему объему) и жилых зданий (13,4%).

Отметим, что от общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями - 90,1%, иностранными - 9,2% и государственными - 0,7%.

В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в области Ұлытау (в 3 раза), Кызылординской (на 34,9%), Павлодарской (на 32%), Атырауской (на 27,9%), Туркестанской (на 25,7%), Восточно-Казахстанской (на 24,5%), Абай (на 23,1%), Костанайской (на 22,3%), Западно-Казахстанской (на 17,3%) и Жамбылской областях (на14,7%), в городе Алматы (на 23,3%).

В январе-июле общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 12339 тыс. кв. м.

Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-июлем 2025-го года на 3,9% и составила 9746 тыс. кв.м., из них 6546,4 тыс.кв.м. - многоквартирных и 3157,9 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 9289,5 тыс.кв.м. или 95,3% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 3321,3 тыс.кв.м.

В сфере образования и здравоохранения в январе-июле 2026 года введены в эксплуатацию 32 общеобразовательные школы на 18090 ученических мест, 32 дошкольные организации на 4207 мести 6 амбулаторно-поликлинических организаций на 198 посещений в смену, а также введена пристройка к больнице на 120 коек.

#Казахстан #статистика #строители

Популярное

Все
Высокий международный интерес
Избирателям поможет робот
Свет... на ветер
Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования
Победители общего зачета Гран-при
Успешные старты в Венгрии
В ритме вальса
На страже цифровых границ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На принципах гласности
59 медалей и 16 рекордов
Искусство – средство воспитания души
От Алтая до Алатау
Путь за титулом
Создавать новое, взяв лучшее из прошлого
МВД раскрыло преступление 20-летней давности
Астана примет чемпионат мира по видам борьбы спустя семь лет
До сентября будут принимать заявки на премии для НПО
Казыбек Калмагамбетов завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 по греко-римской борьбе
Проектный офис: льготы по НДПИ для аграриев и освобождение списанных долгов от ИПН
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
Магия Хан-Тенгри
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Comic Con Astana побил рекорд
В соответствии с требованиями законодательства
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Рекорды в Ташкенте
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Что ты можешь сделать для своей страны?
Потенциал дальнейшего развития
Более 453 млн просмотров
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Читайте также

Картофель, капуста и яблоки подешевели за неделю в Казахста…
Казахстан возглавил рейтинг благополучия среди стран Центра…
В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимы…
93% казахстанцев позитивно оценивают межэтническую ситуацию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]