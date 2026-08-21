В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимые продукты

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По состоянию на 19 августа, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В течение недели зафиксировано снижение цен на лук (-4,9%), картофель (-4,1%), яблоки (-2,7%), капусту белокочанную (-2,2%), морковь (-1,9%), огурцы (-1,5%), баранину, включая бескостную (-0,6%), помидоры (-0,4%).

Цены на пшеничный хлеб из муки первого сорта, сметану, сливочное масло и соль за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Караганде (-0,7%), Кокшетау, Усть-Каменогорске (по -0,5%), Конаеве (-0,4%), Жезказгане, Талдыкоргане (по -0,3%). В Астане, Шымкенте, Актобе, Уральске, Павлодаре, Петропавловске и Семее цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на лук по республике составила 188 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Туркестане – 135 теңге за килограмм.

Средняя стоимость на картофель по республике составила 248 теңге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре – 180 теңге за килограмм и Туркестане – 218 теңге за килограмм.

Средняя цена на яблоки по стране составила 776 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Шымкенте – 639 теңге за килограмм.

Стоит отметить, что показатель индекса цен на социально-значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».