Картофель, капуста и яблоки подешевели за неделю в Казахстане

Дана Аменова
корреспондент

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

По состоянию на 12 августа 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. 

Так, в течение недели снижение цен зафиксировано на картофель (-4,2%), белокочанную капусту (-1,2%), яблоки (- 1,1%), лук и морковь (по -1%), твердый и полутвердый сыр (- 0,3%), творог 5-9% жирности, соль (по – 0,2%), муку пшеничную первого сорта, сметану (по -0,1%).

Цены на пшеничный хлеб из муки первого сорта, рожки, говядину с костями, говядину бескостную, конину, молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности), яйца и масло сливочное за отчетную неделю остались без изменений. 

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Талдыкоргане (-0,7%), Актау и Жезказгане (по -0,4%), Петропавловске (-0,3%), Астане (-0,2%), Караганде, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске и Павлодаре (по -0,1%). В Алматы, Туркестане, Актобе, Семее, Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели. 

Средняя цена на картофель по республике составила 259 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Павлодаре – 191 теңге за килограмм. 

Среднереспубликанская цена на белокочанную капусту сложилась на уровне 189 теңге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Туркестане – 142 теңге за килограмм и Таразе – 152 теңге за килограмм. 

Средняя цена на яблоки по стране составила 797 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Шымкенте – 639 теңге за килограмм. 

Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 779 теңге за килограмм, куры – 1 736 теңге за килограмм.

К слову, показатель индекса цен на социально-значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдения за ценами осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Изменения цен в динамике на социально-значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, и в информационно-аналитической системе «Талдау».

#цены #продукты #статистика #неделя

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