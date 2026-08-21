В Казахстане десять человек носят имя Құрылтай

Имя Құрылтай и его варианты сегодня встречаются в Казахстане редко.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на август 2026 года зарегистрировано 10 граждан с именами «Құрылтай», «Курылтай», «Курултай» и «Курлтай». Среди них – 6 мужчин и 4 женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Больше всего носителей имени Құрылтай и его вариантов проживает в Восточно-Казахстанской области – 4 человека. Ещё 2 зарегистрированы в Алматы. По одному человеку проживает в Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях.

Пять из 10 носителей имени относятся к возрастной группе 65 лет и старше. Самому старшему из них – 80 лет. Ещё по одному человеку приходится на возрастные группы 30-34, 50-54, 55-59 и 60-64 года.