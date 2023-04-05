Почти 4 млрд тенге выделили на борьбу с саранчой в Казахстане

По прогнозам специалистов, саранча может распространиться на территории в 1,6 млн га.

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На борьбу со стадными саранчовыми вредителями в этом году из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

По прогнозам специалистов, саранча может распространиться на территории в 1,6 млн га, отметили в пресс-службе.

"Сформирован необходимый запас пестицидов на площади 385,3 тыс. га. Совместно с акиматами созданы оперативные штабы в регионах и утвержден план работы по мониторингу и химической обработке. В обработке территорий будет задействована специализированная техника, в том числе наземный и воздушный транспорт", - отметили в МСХ.

На сегодня отмечено отрождение личинок мароккской саранчи в Туркестанской области. В регион уже доставлены пестициды в полном объеме. 8-9 апреля планируется начать проведение защитных мероприятий.

В других регионах химическая обработки земель начнется по мере выявления очагов распространения саранчи. На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты МСХ Казахстана заранее договорились с коллегами из России, Китая и Узбекистана, добавили в министерстве.